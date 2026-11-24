Kohl's übertrifft im Q3 2026 die Erwartungen mit einem bereinigten EPS von 1,76 USD und hebt die Prognose für das laufende Jahr an. Bullisches Chartmuster bestätigt.

Tech muss erst noch beweisen, dass die Rally von gestern keine Eintagsfliege war. Diese Aktie hingegen hat bereits vier Quartale in Folge die Erwartungen übertroffen.

Kaufempfehlung. Fette Beute bei Kohl‘s. Bereits die letzten Quartale hat die US-Kaufhauskette die Erwartungen der Analysten übertroffen und auch in den aktuellen Earnings wimmelt es von Beats. Längere Zeit waren die Verkaufszahlen rückläufig, entsprechend lagen die Erwartungen, was den Gewinn pro Aktie anbelangt, nahezu bei null.

Also read Xiaomi übertrifft Erwartungen, doch Aktie reagiert lustlos

Jetzt meldet Kohl’s für Q3 ein bereinigtes Ergebnis von 1,76 Dollar. Der Konzern wächst bei vergleichbaren Umsätzen um 1,2 Prozent und erhöht die Nettoumsätze auf 3,452 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 145 Basispunkte auf 41 Prozent, das bereinigte operative Ergebnis hat sich mehr als verdoppelt und erreichte 156 Millionen US-Dollar. Noch überzeugender wird das Bild durch den angehobenen Ausblick.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet das Management nun mit steigenden Umsätzen. Die operative Marge soll bei 4,7 bis 4,9 Prozent liegen. Charttechnisch hat Kohl’s seit Ende 2025 eine bullische Cup&Handle-Formation mit Bodenbildung im Juni ausgebildet. Ausgehend von 24,30 Dollar im November 2025 fiel der Kurs bis auf 11,50 Dollar, um im Anschluss wieder auf 42,34 Dollar im November zu steigen.

Advertisement

In der Folge führte der korrigierende Henkel den Wert zurück auf rund 21 Dollar, heran bis an die 50-Tage-Linie. Mit Vorlage der Quartalszahlen steigt der Kurs rasant an. Das bullische Muster erhält seine Bestätigung und Anleger können noch einsteigen. Welche Ergebnisse meldete Kohl’s im dritten Quartal?

Kohl’s erzielte ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,76 US-Dollar. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 1,2 Prozent, die Nettoumsätze erreichten 3,452 Milliarden US-Dollar. Das Management rechnet für das Gesamtjahr 2026 nun mit steigenden Umsätzen und einer operativen Marge von 4,7 bis 4,9 Prozent. Nach dem Rückgang von 24,30 auf 11,50 US-Dollar stieg die Aktie bis auf 42,34 US-Dollar und korrigierte anschließend auf rund 21 US-Dollar.

Mit dem rasanten Kursanstieg nach den Quartalszahlen erhält das bullische Muster seine Bestätigung.