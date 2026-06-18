Erweiterter DHB‑Pokal 2026/27: 42 Teams starten, Live‑Auslosung am 24. Juni und Final4 in Köln 2027

Die nächste Saison des DHB‑Pokals wird mit 42 teilnehmenden Mannschaften umfangreicher denn je. Am 24. Juni erfolgt die Live‑Auslosung auf YouTube, wobei Laura Rüffieux die Losfee ist. Das Turnier culminiert im Final4 in Köln im April 2027.

Der Wettbewerb im deutschen Handball rückt erneut in den Fokus, wenn am 24. Juni die Auslosung der ersten Pokalrunde live auf YouTube übertragen wird. Die Sendung wird von Dyn und der Handball - Bundesliga gemeinsam präsentiert, wobei die Losfee Laura Rüffieux, Kapitänin des amtierenden Deutschen Meisterinnen-Teams HSG Blomberg‑Lippe, das Los zieht.

In den kommenden Monaten stehen vier Siegen in der K.o. -Runde zum Ziel, um einen Platz im Final4 zu sichern, das im Frühjahr 2027 in Köln ausgetragen werden soll. Der nächste DHB‑Pokal wird erheblich größer angelegt als bislang: In der ersten Runde treten 42 Mannschaften an, darunter 14 Teams aus der Drittliga - zwei mehr als im Vorjahr - sowie alle 18 Zweitligisten. Zusätzlich erhalten zehn Vereine aus der neu gegründeten Opel‑Handball‑Bundesliga den Startplatz.

Zu den top‑qualifizierten Clubs zählen Handball‑Sport‑Verein Hamburg, TSV Hannover‑Burgdorf, ThSV Eisenach, GWD Minden, SC DHfK Leipzig, Rhein‑Neckar Löwen, FRISCH AUF! Göppingen, TVB Stuttgart, HC Erlangen und HSG Wetzlar. Um die Anfahrtswege für die Teilnehmenden zu minimieren, werden die 42 Mannschaften regional in die Gruppen Nord und Süd eingeteilt. Jede Gruppe wird weiter in Topf 1 und Topf 2 aufgeteilt, wobei die Platzierungen der jeweiligen Ligen als Kriterium dienen.

Das Heimrecht in der ersten Runde liegt stets beim schlechter platzierten Team aus Topf 1, sodass die kleineren Vereine von einem Heimspiel profitieren können. Die zweite Pokalrunde wird noch spannender, denn hier kommen die 21 Sieger der ersten Runde sowie die erstklassigen Clubs der Handball‑Bundesliga hinzu: SC Magdeburg, SG Flensburg‑Handewitt, VfL Gummersbach, THW Kiel und MT Melsungen.

Darüber hinaus ziehen die drei bestplatzierten Teams des Lidl‑Final4 2026 in das Achtelfinale ein - Pokalsieger Füchse Berlin, Zweitplatzierter Bergische HC und Drittplatzierter TBV Lemgo Lippe. Die erste Runde des DHB‑Pokals wird am 21. und 23. August 2026 ausgetragen, während das Finale des Turniers, das Final4, am 10. und 11. April 2027 in Köln stattfinden wird.

Dieses neue Format verspricht nicht nur mehr Spannung, sondern auch eine größere Palette an Vereinen, die die Chance erhalten, sich auf nationaler Pokalbühne zu messen und möglicherweise den Sprung in die Elite zu schaffen





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