Erwin Gruda wirft Schuh, erhält Gelb und entschuldigt sich bei Christian Dingert. Teamkollege Christoph Baumgartner zeigt Verständnis und erwartet Disziplin.

Während eines Duells mit Derrick Köhn von Union Berlin ging Erwin Gruda zu Boden, doch Schiedsrichter Christian Dingert ließ das Spiel weiterlaufen. Aus Frustration warf der Sportler seinen Schuh auf den Rasen und erhielt dafür eine gelbe Karte.

Konsequenzen der emotionalen Reaktion

Erwin Gruda sah sich nach dem Abpfiff einer direkten Sanktion durch den Unparteiischen Christian Dingert ausgesetzt. Die Gelbe Karte folgte logischerweise auf die Handlung, da der Wurf als unproportionaler Ausdruck der Empörung gewertet wurde. Der Vorfall ereignete sich inmitten einer hitzigen Partie, in der die Nerven blank lagen.

Also read Kuriose Bundesliga-Szene: DFB-Star Gruda schmeißt Schuh mitten im Spiel weg

Christian Dingert, der das Spiel leitete, handelte nach seiner pädagogischen Verantwortung, indem er die weitere Spielzeit nicht unterbrach. Dennoch reagierte er konsequent auf die körperliche Beleidigung durch das Sportgerät. Diese Disziplinierung ist im modernen Fußball Standard, um die Autorität des Schiedsrichters zu wahren.

Reue und Absprachen mit dem Unparteiischen

Erwin Gruda gab sich nach der Begegnung einsichtig und sprach direkt mit Christian Dingert. Auf dem Mikrofon von Sky erklärte er, dass viele Emotionen im Spiel waren und man unterschiedlicher Meinung war. Der Sportler betonte, dass sein Handeln nicht klug war und sich solche Vorfälle wiederholen würden.

Advertisement

Die Aussprache zwischen Erwin Gruda und Christian Dingert diente der Beruhigung der Gemüter. Der Unparteiische hatte bereits Kontakt zum Spieler aufgenommen, um die Situation zu klären. Diese direkte Kommunikation ist ein wichtiger Bestandteil der Schiedsrichter-Arbeit, um Konflikte auf einem niedrigen Niveau zu lösen.

Reaktionen der Teamkollegen und Führung

Christoph Baumgartner kommentierte das Verhalten seines Teamkollegen aus einer führenden Position im Kader. Der Nationalspieler verstand die Wut im Moment, da seiner Ansicht nach ein klares Foul vorlag. Allerdings kritisierte er den Wurf des Schuhs als unnötig und nicht akzeptabel.

Christoph Baumgartner kündigte an, den jungen Spieler in der kommenden Woche zur Rede zu stellen. Er werde ihm dreimal erklären, dass solches Verhalten nicht in Ordnung ist, bis zum nächsten Spiel. Gleichzeitig betonte der Ösi-Star, dass er froh über die Zusammenarbeit ist und den Spieler mag.

Verletzungen und Ausblick auf das Champions-League-Spiel

Sowohl Erwin Gruda als auch Christoph Baumgartner tragen leichte Blessuren aus dem Spiel gegen Union Berlin davon. Baumgartner erlitt seine Verletzung bei der Elfmeter-Szene, während Gruda bereits vor seinem Tor umknickte. Diese körperlichen Probleme müssen vor dem nächsten großen Auftritt geheilt sein.

Advertisement

Die nächste wichtige Aufgabe steht am Dienstag an. Dann tritt die Mannschaft in der Champions League gegen Lens an. Die Hoffnung besteht darin, dass sowohl Erwin Gruda als auch Christoph Baumgartner fit sind, um ihre Leistung zu bestätigen und Freude zu bereiten.