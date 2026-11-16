Erwin Kompany kehrt zum FC Bayern München Training zurück

FC Bayern Trainer Erwin Kompany leitet erstmals nach seiner Krankheit wieder eine Trainingseinheit. Der Coach plant sein Comeback an der Seitenlinie beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln.

Erwin Kompany hat am Montagabend seine erste Trainingseinheit des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München nach seiner langen Krankheit geleitet. Der 40-Jährige betrat gegen 14:07 Uhr gemeinsam mit Physiotherapeut Gerry Hoffmann, 65, den Trainingsplatz an der Säbener Straße. Trotz einer Temperatur von elf Grad trug Kompany eine dicke Jacke und steckte seinen linken Arm noch in einer Schlinge, da er sich bei seinem Zusammenbruch die Schulter ausgekugelt hatte.

Kompany kehrt zur Säbener Straße zurück

Obwohl körperliche Folgen noch sichtbar waren, zeigte Erwin Kompany deutlich seine Freude über die Rückkehr ins Team. Er begrüßte seine Spieler mit einem Handschlag und klatschte sie ab, während er auch mit seinem Trainerteam um Co-Trainer Aaron Danks, 43, scherzte, der während seiner Abwesenheit die Vertretung übernommen hatte. Dieser Moment markiert einen wichtigen Meilenstein in der Genesung des belgischen Trainers, der sich nun langsam an die intensiveren Anforderungen des Alltags gewöhnt.

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Wenige Profis bei der Einheit anwesend

Aufgrund der aktuellen Länderspielpause stand dem Trainer nur eine begrenzte Auswahl an Profis zur Verfügung. Mehrere Schlüsselspieler wie Jamal Musiala, 23, und Luis Díaz, 29, trainierten weiterhin separat in München an ihrem Comeback. Musiala befindet sich nach einem Faserriss im Oberschenkel im Aufbautraining, während auch Díaz nach einem Bündelriss noch nicht voll einsatzfähig ist. Sven Ulreich, 38, und Sacha Boey, 26, waren jedoch Teil der Gruppe.

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Verlauf des Zusammenbruchs und Genesung

Der Vorfall, der sich vor 24 Tagen ereignete, begann am 23. Oktober, als Kompany auf dem Trainingsplatz des FC Bayern kollabierte, als er eine Einheit der U23 beobachtete. Die Ärzte stellten eine Hirnhautreizung fest, woraufhin der Trainer sechs Tage im Krankenhaus verbringen musste. Seine Genesung verlangte absolute Ruhe, und zunächst durften Trainerteam und Mannschaft nicht über Fußball mit ihm sprechen, um ihn zu schützen.

Termine für das offizielle Comeback

Erwin Kompany plant sein vollständiges Comeback bereits am Freitag, wenn der FC Bayern in der Bundesliga den 1. FC Köln empfängt. Dort soll er erstmals seit dem Zusammenbruch wieder an der Seitenlinie stehen. Bereits am Donnerstag findet die obligatorische Pressekonferenz statt, bei der sich der Bayern-Coach wieder den Fragen der Medien stellen wird, nachdem er nun schrittweise die volle Verantwortung zurückerhalten hat.