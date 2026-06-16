Eryk Grzywacz: Überraschende Rückkehr zum 1. FC Nürnberg möglich

Trotz ursprünglicher Verabschiedung und nicht gezogener Kaufoption wird über eine Rückkehr des verletzungsgeplagten Mittelfeldspielers Eryk Grzywacz zum 1. FC Nürnberg spekuliert. Die Braunschweiger Zeitung berichtet, dass eine erneute Bindung, voraussichtlich für die U23, im Gespräch ist. Trainer Miroslav Klose hält weiterhin große Stücke auf das Talent des Polen, das in Nürnberg bisher von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler Eryk Grzywacz könnte nach seiner offiziellen Verabschiedung am Saisonende überraschend zum 1. FC Nürnberg zurückkehren. Ursprünglich hatte der FCN seine Kaufoption nach eineinhalb Jahren Leihe vom VfL Wolfsburg nicht gezogen.

Nun berichtet die Braunschweiger Zeitung, dass eine Rückkehr im Bereich des Möglichen liegt, allerdings voraussichtlich für die U23-Mannschaft. Diese Entscheidung ist angesichts der erheblichen Verletzungsgeschichte des polnischen Jugendnationalspielers nachvollziehbar. Während seiner Zeit in Nürnberg kam Grzywacz aufgrund anhaltender körperlicher Probleme kaum zum Einsatz. In seiner ersten Spielzeit beim Club setzte ihn eine langwierige Knieverletzung monatelang außer Gefecht.

Später erlitt er einen Außenbandanriss im Knöchel, der weitere wochenlange Pausen nach sich zog. In der Summe absolvierte er lediglich 16 Spiele für die U23 und wurde nur einmal bei den Profis eingewechselt - beim 0:3 gegen Hertha BSC Berlin. Trotz dieser Bilanz bleibt Trainer Miroslav Klose von den Fähigkeiten des Spielers überzeugt und glaubt an sein Potenzial. Ob eine mögliche Rückkehr erneut per Leihe oder sogar als feste Verpflichtung erfolgen würde, ist derzeit noch offen.

Der Spieler gilt als großer Pechvogel, der nun einen erneuten Anlauf in Nürnberg nehmen könnte, um seine Karriere wieder auf Kurs zu bringen





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