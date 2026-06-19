Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im Mai 2026

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stiegen im Mai 2026 um 2,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat und um 0,3 % gegenüber dem Vormonat.

WIESBADEN - Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stiegen im Mai 2026 um 2,2 % gegenüber dem Vorjahresmonat Mai 2025 und um 0,3 % gegenüber dem Vormonat April 2026.

Der Anstieg der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat ist vor allem auf gestiegene Preise von Vorleistungsgütern zurückzuführen. Die Preise für Energie stiegen ebenfalls gegenüber dem Vorjahresmonat. Günstiger waren hingegen Verbrauchsgüter. Ohne Berücksichtigung von Energie stiegen die Erzeugerpreise im Mai 2026 gegenüber Mai 2025 um 2,3 %, gegenüber April 2026 stiegen sie um 0,7 %.

Anstieg der Energiepreise vor allem durch Preissteigerungen bei Mineralölerzeugnissen. Energie war im Mai 2026 um 2,5 % teurer als im Vorjahresmonat. Gegenüber April 2026 sanken die Energiepreise allerdings um 0,4 %. Durch die anhaltenden Kriegshandlungen im Iran und Nahen Osten blieben die Preise für Mineralölerzeugnisse im Mai 2026 annähernd auf dem im April 2026 erreichten hohen Niveau.

Gegenüber Mai 2025 stiegen die Mineralölpreise um 34,9 %, gegenüber April 2026 sanken sie aber um 2,5 %. Rohbenzin (Naphtha) kostete 60,9 % mehr als im Mai 2025, während die Preise für leichtes Heizöl um 52,8 % und für Kraftstoffe um 24,2 % stiegen. Demgegenüber gab es bei Erdgas und elektrischem Strom, auch bedingt durch das immer noch hohe Preisniveau seit Beginn des Kriegs in der Ukraine, im Mai 2026 sogar Preissenkungen gegenüber dem Vorjahresmonat.

Erdgas in der Verteilung kostete über alle Abnehmergruppen hinweg betrachtet 1,3 % weniger. Die Preise für Strom fielen gegenüber Mai 2025 um 4,6 %, Fernwärme war 0,5 % günstiger als im Vorjahresmonat. Hoher Preisanstieg bei Vorleistungsgütern. Die Preise für Vorleistungsgüter waren im Mai 2026 um 4,2 % höher als im Vorjahresmonat.

Für den Preisanstieg gegenüber Mai 2025 sorgten vor allem die höheren Preise von Metallen. Insbesondere die Preise für Edelmetalle stiegen deutlich. Für Kupfer und Halbzeug daraus musste 24,5 % mehr bezahlt werden als im Vorjahr. Auch Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen waren im Mai 2026 teurer als im Vorjahresmonat.

Die Preise für chemische Grundstoffe stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,4 %. Düngemittel waren 13,2 % teurer als vor einem Jahr und 2,5 % teurer als im April 2026. Holz sowie Holz- und Korkwaren waren ebenfalls teurer als im Vorjahresmonat. Preisanstiege gab es auch bei Pellets, Briketts und Scheiten.

Die Preise für Glas und Glaswaren stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,7 %. Preisrückgänge gab es bei Papier, Pappe und Waren daraus, diese kosteten 1,5 % weniger als im Vorjahresmonat. Futtermittel für Nutztiere und Getreidemehl kosteten ebenfalls deutlich weniger als im Mai 2025. Preisanstiege auch bei Investitionsgütern und Gebrauchsgütern, Preisrückgänge bei Verbrauchsgütern.

Die Preise für Investitionsgüter waren im Mai 2026 um 2,0 % höher als im Vorjahresmonat. Maschinen kosteten 1,9 % mehr als im Mai 2025, die Preise für Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um 1,3 %. Gebrauchsgüter waren im Mai 2026 um 2,0 % teurer als im Vorjahresmonat. Die in Deutschland produzierten und verkauften Verbrauchsgüter kosteten dagegen 1,7 % weniger als im Vorjahresmonat und 0,2 % weniger als im April 2026.

Unter den Verbrauchsgütern fielen die Nahrungsmittelpreise insgesamt um 3,6 %. Deutlich billiger als im Mai 2025 waren Butter und Schweinefleisch. Rindfleisch war 1,0 % teurer als im Vorjahresmonat, sank aber gegenüber April 2026 um 4,0 %





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