Erzgebirge Aue gewinnt den Sachsenpokal

Der Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue hat den Sachsenpokal gewonnen. Im Finale gegen den FSV Zwickau gewann der Verein mit 2:0 und zieht somit in den DFB-Pokal ein. Der Trainer der Aue, der seit letztem Jahr die Glasgow Rangers in Schottland trainiert, sitzt ebenfalls auf der Tribüne. Der Coach stammt aus Zwickau, spielte auch in der Jugend beim FSV und ist wieder Mitglied beim Traditionsklub aus Westsachsen. Abwehrchef Maximilian Somnitz (22), der auch von mehreren Drittligisten umworben wurde, verkündet am Stadionmikrofon seine Vertragsverlängerung um zwei Jahre. Somnitz hatte sich beim Auf dem Platz sorgten die Gäste für den ersten Aufreger. 31. Minute: Traumpass von Luan Simnica, der Jamilu Collins auf der linken Seite schickt. Der Verteidiger bleibt cool und überlupft Zwickau-Torwart Lucas Hiemann – 0:1. Die Auer Führung zur Pause ist hochverdient. Der Drittliga-Absteiger hat die besseren Chancen, der FSV findet dagegen kaum Lücken. Nach dem Wechsel wird der FSV mutiger, aber Aue verteidigt weiterhin clever. Das Spiel plätschert minutenlang dahin, Chancen gibt es kaum noch. Nur ein Mal müssen die Gäste noch zittern. Theo Martens zirkelt einen Freistoß ans Lattenkreuz (88.). In der Nachspielzeit macht Marcel Bär per Kopf alles klar – 0:2! Um 17.27 Uhr pfeift Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer die Partie ab – und Aue jubelt!

Der Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue hat den Sachsenpokal gewonnen. Im Finale gegen den FSV Zwickau gewann der Verein mit 2:0 und zieht somit in den DFB-Pokal ein.

Der Trainer der Aue, der seit letztem Jahr die Glasgow Rangers in Schottland trainiert, sitzt ebenfalls auf der Tribüne. Der Coach stammt aus Zwickau, spielte auch in der Jugend beim FSV und ist wieder Mitglied beim Traditionsklub aus Westsachsen. Abwehrchef Maximilian Somnitz (22), der auch von mehreren Drittligisten umworben wurde, verkündet am Stadionmikrofon seine Vertragsverlängerung um zwei Jahre. Somnitz hatte sich beim Auf dem Platz sorgten die Gäste für den ersten Aufreger. 31.

Minute: Traumpass von Luan Simnica, der Jamilu Collins auf der linken Seite schickt. Der Verteidiger bleibt cool und überlupft Zwickau-Torwart Lucas Hiemann – 0:1. Die Auer Führung zur Pause ist hochverdient. Der Drittliga-Absteiger hat die besseren Chancen, der FSV findet dagegen kaum Lücken.

Nach dem Wechsel wird der FSV mutiger, aber Aue verteidigt weiterhin clever. Das Spiel plätschert minutenlang dahin, Chancen gibt es kaum noch. Nur ein Mal müssen die Gäste noch zittern. Theo Martens zirkelt einen Freistoß ans Lattenkreuz (88.

). In der Nachspielzeit macht Marcel Bär per Kopf alles klar – 0:2! Um 17.27 Uhr pfeift Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer die Partie ab – und Aue jubelt





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