Das Alter macht vor keinem alt. Nicht mal vor großen Hollywood-Größen wie Arnold Schwarzenegger.

"Es geht wirklich langsamer voran": Arnold Schwarzenegger hat mit 79 Jahren ein großes Dreharbeitenproblem Mit 79 Jahren ist Arnold Schwarzenegger schon Teil der etwas älteren Hollywood-Action-Riege.

Und die fulminante Karriere des Schauspielers ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. In der Sendung"Jimmy Kimmel Live" gibt Schwarzenegger zu, dass ihm sein Alter so langsam, aber sicher zu schaffen machtSchwarzenegger mag mit seinen 79 Jahren zwar noch gut in Form sein, doch vor allem ein Teil seines Berufs fällt ihm aufgrund seines Alters immer schwere:"Eines kann ich Ihnen sagen: All diese Action, die Schwertkämpfe, das Reiten und all das ist heute nicht mehr so einfach wie vor 40 Jahren", so der Schauspieler gegenüber Jimmy Kimmel.

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Das hält Schwarzenegger allerdings nicht davon ab, auch weiterhin an Fortsetzungen von seinen kultigen Actionfilmen wie"Predator","Conan der Barbar" und"Commando" zu arbeiten.