Vor His & Hers, Adolescence und anderen Hits kam eine deutsche Miniserie zu Netflix und sorgte international für Aufsehen. Die neue Serie der Macherin startete dieses Jahr.

Vor His & Hers, Adolescence und anderen Hits kam eine deutsche Miniserie zu Netflix und sorgte international für Aufsehen. Die neue Serie der Macherin startete dieses Jahr.

Miniserien sind beim Streaming-Anbieter Netflix stets angesagt, schon allein weil man keine Angst haben muss, dass die Serie vor dem Finale abgesetzt wird. Diese Weisheit bestätigte vergangenes JahrZu den großen, in sich abgeschlossenen Erfolgen des Streamers gehört aber auch eine Produktion aus Deutschland. Über 85 Millionen Views hat sie seit ihrem Start im September 2023 angesammelt.

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Und einen International Emmy als beste Miniserie gab es für denDie Zahlen lassen sich schwer mit älteren Produktionen vergleichen, da Netflix jahrelang keine vollständigen Aufrufzahlen herausgegeben hat. Schauen wir uns die Statistiken seit 2023 an, dann sah die Bis His & Hers mit Jon Bernthal und Tessa Thompson dieses Jahr die Charts stürmte, war Liebes Kind in den Top 5 der beliebtesten Miniserien von Netflix. Lena gelingt zusammen mit Hannah der Ausbruch.

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Als die Nachricht von der vermeintlich Überlebenden die Runde macht, keimt bei den Eltern der seit 13 Jahren vermissten Lena Beck sofort Hoffnung auf. Matthias eilen ins Krankenhaus, getrieben von der Sehnsucht, ihre Tochter nach über einem Jahrzehnt Ungewissheit endlich wiederzusehen. Doch am Krankenbett folgt die bittere Enttäuschung: Die Frau im Bett ist nicht ihre Tochter. Darin versucht eine abgeschieden lebende Schriftstellerin einem mutmaßlichen Mörder eine Falle zu stellen.

Die Falle streamt seit dem 13. Oktober 2026, kommt allerdings nur auf eine Community-Wertung von 5,6.