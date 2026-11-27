Francis Lawrence kehrt zum fünften Mal in die Welt von Panem zurück. Mit Sunrise on the Reaping hat er sich von Alice im Wunderland und Meisterregisseur Terrence Malick inspirieren lassen.

Francis Lawrence kehrt zum fünften Mal in die Welt von Panem zurück. Mit Sunrise on the Reaping hat er sich von Alice im Wunderland und Meisterregisseur Terrence Malick inspirieren lassen.ist ein fulminanter Blockbuster geworden, der mit seinen Farben beeindruckt und die Arena, in der die 50.

Ausgabe der tödlichen Spiele stattfindet, in einen glühenden Albtraum verwandelt. Doch wie sind diese Bilder entstanden? Genau darüber habe ich mit Francis Lawrence gesprochen. Am Ende des Interviews geht es auch um den einen großen IMAX-Moment, der die Reihe für immer verändert hat.

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Moviepilot: Die Farben des Films haben mich umgehauen. Sie sind sehr intensiv und leuchten richtig. Es gibt so viel Lila, Orange und dann das saftige Grün in der Arena. Wie ist dieses Farbkonzept entstanden?