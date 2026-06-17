Die WM hat sich gezeigt, dass es keine Großen mehr gibt. Die Mannschaften, die man für den Titel gehalten hatte, blamierten sich. Deutschland und Plus X konnten überzeugen.

Es gibt keine Großen mehr. Ex-Bundestrainer Berti Vogts hatte die Weisheit erfunden, dass es keine Kleinen mehr gibt. Doch nach den ersten sechs Tagen der WM sollte es heißen: Es gibt keine Großen mehr.

Die Mannschaften, die man für den Titel gehalten hatte, blamierten sich. Spanien, das einstige Tiki-Taka-Giganten, spielte wie Taka-Taka-Land. Die Mannschaften, die man für den Titel gehalten hatte, konnten nicht überzeugen. Es gibt keine Großen mehr, außer Deutschland.

Die Mannschaften, die man für den Titel gehalten hatte, blamierten sich. Deutschland und Plus X konnten überzeugen. Die anderen Mannschaften, die man für den Titel gehalten hatte, konnten nicht überzeugen. Argentinien, England und Frankreich hatten noch nicht gespielt, als dieser Text geschrieben wurde.

Sie konnten noch ihre Chance auf den Titel haben. Doch bis dahin, gibt es keine Großen mehr, außer Deutschland





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball WM Deutschland Plus X

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– die großen Verführer jugendlicher Online-KäuferNie waren die Hürden so gering. Und nie war die Verführung für Jugendliche so groß. Wie Social Media und Influencer den Kaufrausch im Internet anheizen – und was Eltern wissen sollten.

Read more »

WoW arbeitet am großen Neustart, die Hinweise verdichten sichWorld of Warcraft will neue Story etablieren, einen frischen „Status Quo“. Langsam aber sicher erkennt man es.

Read more »

WoW arbeitet am großen Neustart, die Hinweise verdichten sichWorld of Warcraft will neue Story etablieren, einen frischen „Status Quo“. Langsam aber sicher erkennt man es.

Read more »

Harry Potter: Die HBO-Serie castet endlich die Figur, die in den Filmen komplett ignoriert wurdePeeves der Poltergeist macht bald wieder Hogwarts unsicher! HBO hat für die Rolle in der neuen Serie einen weiteren Shaun-of-the-Dead-Darsteller...

Read more »