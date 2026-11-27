Die nordische Mythologie ist nicht nur in der Marvel-Welt interessant. Auf Netflix gibt es eine Serie, die Thor und Co. in ein völlig anderes Licht rückt.

Die nordische Mythologie ist nicht nur in der Marvel-Welt interessant. Auf Netflix gibt es eine Serie, die Thor und Co. in ein völlig anderes Licht rückt.

, im Mainstream ihre Spuren hinterlassen, gibt es andere Perlen, die unsichtbar bleiben. Doch manchmal sind es gerade diese Serien, die) ziehen mit ihrer Mutter in deren Heimatort Edda in Westnorwegen. Hier ist die Erderwärmung deutlich zu spüren. Gletscherschmelze und Vergiftungserscheinungen suchen die kleine Stadt heim.

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Die Stadt lebt vor allem von derAls Magne einem Rollstuhlfahrer hilft, kommt eine ältere Frau zu ihm und streicht ihm über die Stirn. Von da an hat Magne seltsame Träume und entwickelt unglaubliche Kräfte und Fähigkeiten. Langsam aber deutlich zeigt sich, dass die vier Mitglieder der Familie Jutulgehören. Magne selbst vermutet, dass er der wiedergeborene Thor sein könnte.