Während junge Erwachsene in Großbritannien beim Immobilienkauf an ihre Grenzen stoßen, stellt sich die Situation in Frankreich deutlich anders dar. Eine Britin, die bereits als Kind nach Frankreich zog, berichtet von ihren Erfahrungen auf dem dortigen Wohnungsmarkt.

Die Britin zog im Kindesalter mit ihren Eltern nach Frankreich und fasste dort beruflich Fuß. Für ihr Eigenheim in der Gemeinde Ribérac zahlte sie 295.000 Euro und konnte den Kaufpreis vollständig über eine Bank finanzieren, musste aber 35.000 Euro an Ersparnissen für Neben- und Notargebühren einbringen.

In Frankreich sichern Festzinsdarlehen über die gesamte Laufzeit Kreditnehmer gegen spätere Zinssteigerungen ab, wie „The i Paper“ erläutert.

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„Es ist ein Ort zum Wohnen“, beschreibt Van Spall die veränderte Sichtweise aufFür ihr Eigenheim zahlte die Frau 295.000 Euro und finanzierte den Kaufpreis vollständig über einen Bankkredit. Nachdem die Kreditzusage auf Basis eines unbefristeten Angestelltenverhältnisses mit 60.000 Euro Jahresgehalt vorlag, ermöglichten die gesicherten Wohnkosten es Van Spall schließlich, den Schritt in die zu wagen und eine eigene Beratung aufzubauen.

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Wie „The i Paper“ ausführt, verharren die Immobilienpreise in ländlichen Teilen Frankreichs vor allem wegen des vergleichsweise hohen Angebots auf einem moderaten Niveau. Dank fester Kreditzinsen und kalkulierbarer Wohnkosten konnte die Frau später den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Der französische Immobilienmarkt unterliegt vergleichsweise strengen Vorgaben bei der Kreditvergabe. Wie das erklärt, dürfen die monatlichen Kreditbelastungen in Frankreich grundsätzlich höchstens 35 Prozent des Einkommens betragen.

Darüber hinaus ist die reguläre Laufzeit eines Immobilienkredits auf maximal 25 Jahre begrenzt. Die Regelungen sollen verhindern, dass sich private Haushalte mit der Finanzierung eines Eigenheims finanziell übernehmen. Auch ausländische Käufer, darunter deutsche Staatsbürger, können grundsätzlich einen Immobilienkredit bei einer französischen Bank aufnehmen.