Keine Rechnungen für Wasser, Strom und Gas: Inna Stepchuk lebt als Test-Bewohnerin auf dem Campus der Universität Delft in einem ökologischen Test-Haus. Doch das besondere Wohnmodell hat ein Verfallsdatum.

Keine Rechnungen für Wasser, Strom und Gas: Inna Stepchuk lebt als Test-Bewohnerin auf dem Campus der Universität Delft in einem ökologischen Test-Haus. Doch das besondere Wohnmodell hat ein Verfallsdatum.

Auf dem Campus der Technischen Universität Delft testen Wissenschaftler die Nachhaltigkeit von Wohnkonzepten unter Realbedingungen. Zu den Bewohnern des Versuchsgeländes gehört die 34-jährige Inna Stepchuk, die gemeinsam mit ihrem Mann in einem speziell konstruierten Reihenhaus lebt.

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„Es ist einzigartig. So etwas werde ich in meinem Leben nie wieder erleben“, erzählt Stepchuk gegenüber dem regionalen niederländische Sender „auf dem Niveau eines Studentenzimmers. Sämtliche Nebenkosten für Energie und Wasser entfallen vollständig, da in dem Reallabor ständig neue Experimente und Systemtests durchgeführt werden. Das Gebäude wurde vor zwölf Jahren von Studierenden für einen Wettbewerb in Versailles nahe Paris entworfen und anschließend auf demneu aufgebaut.

Ziel des Konzepts ist die nachhaltige Modernisierung klassischer Bauformen bei gleichzeitigem Erhalt ihrer Architektur. Neben Solarmodulen leiten spezielle Lichtkuppeln das Tageslicht über Rohre gezielt in dunklere Wohnbereiche.

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„Das Wasser, das wir dafür verwenden, ist Regenwasser“, erklärt Stepchuk gegenüber „Omroep West“ mit Blick auf die Toilettenspülung. Für ihre rund 90 Quadratmeter große Unterkunft zahlt die Forscherin lediglich eine geringe Miete und keine Nebenkosten für Energie und Wasser. Insgesamt leben auf dem Areal 13 Personen in verschiedenen Versuchshäusern. Stepchuk schätzt dabei den direkten Austausch mit Start-ups und Entwicklern vor Ort.

„Ich denke, dass das sehr wertvoll ist“, betont die Bewohnerin über ihre Erfahrungen im Testgebäude gegenüber „Omroep West“. Sie lebte bereits seit 2020 in Delft und bezog das Versuchshaus 2022, um ihre aus der Ukraine geflüchteten Eltern aufzunehmen. Nach ihrer erfolgreichen Promotion im September 2026 muss sie dieRegenwasser lässt sich nicht nur zur Gartenbewässerung, sondern auch für die Toilettenspülung und teilweise für Waschmaschinen nutzen. Nach Angaben deskann ein Vier-Personen-Haushalt durch eine entsprechende Anlage jährlich rund 40 Kubikmeter Trinkwasser einsparen.

Dafür wird das aufgefangene Regenwasser in einem Speicher gesammelt, gefiltert und über ein separates Leitungssystem im Haus verteilt. Allerdings sind die Anschaffungs- und Wartungskosten nicht unerheblich: Je nach Größe und Ausstattung kostet eine solche Anlage etwa 2.500 bis 5.000 Euro. Besonders bei Neubauten lässt sich die Technik vergleichsweise einfach in die Hausplanung integrieren.