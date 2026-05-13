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Es kam zu einem heftigen Vorfall: Löwen-Fans schlugen FC Bayern-Fanbeauftragten an der Bushaltestelle ins Gesicht und demanded Ein XXL-Bayern-Fahne mit dem Schriftzug „Red Munich“

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Es kam zu einem heftigen Vorfall: Löwen-Fans schlugen FC Bayern-Fanbeauftragten an der Bushaltestelle ins Gesicht und demanded Ein XXL-Bayern-Fahne mit dem Schriftzug „Red Munich“
FootballBasketballSascha Ossipka
📆13/05/2026 17:06:00
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Es ist bekannt, dass die 1860-Ultra-Gruppierung Blue Vikings vor einigen Wochen versucht hat, eine Zaunfahne der Löwen-Ultras zu stehlen, aber sie wurde von einem Löwen-Fan verprügelt. Nun ist es wie berichtet die Tatwaffe, dass es sich zu diesem Vorfall um eine Vergeltungsaktion handelt.

Mitarbeiter ! Am frühen Sonntagabend ist es nach dem 77:67 der Basketball er des Rekordmeisters gegen Oldenburg in der Nähe des BWM-Parks im Stadtteil Sendling zu einem heftigen Vorfall gekommen.

Laut Polizei schlugen fünf bis sechs Löwen-Fans im Alter von rund 23 Jahren einem 54-jährigen Mann gegen 18.30 Uhr an der Bushaltestelle Siegenburger Straße in Richtung Aidenbacher Straße ins Gesicht. Nach BILD-Informationen handelt es sich bei dem Opfer um einen Fanbeauftragten des FC Bayern, der zu sämtlichen Heim- und Auswärtsspielen sowie Spielen von Nachwuchsmannschaften reist.

Nach dem Schlag ins Gesicht sollen die mit blau-weißen Schals vermummten 1860-Anhänger laut Polizei von dem Bayern-Mitarbeiter noch verlangt haben, eine XXL-Bayern-Fahne mit dem Schriftzug „Red Munich“ herauszugeben, die dieser in seinem Rucksack dabei hatte

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