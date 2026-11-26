„Es kommt kein Kunde hier an“: Händler und Anwohner am Ku’damm verzweifeln über Baustellenchaos
Bis 2031 soll in der City West gebaut werden. Händler im Bikini Berlin und Anwohner am Breitscheidplatz klagen über ausbleibende Kunden, Betonwände und Umwege.
Betonbarrieren und Bauzäune am Kurfürstendamm: Händler und Besucher müssen sich auf Einschränkungen einstellen. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google ErgebnissenWeihnachtsmarktes , schweren Betonbarrieren und Absperrgittern reiht sich eine Baustelle an die nächste – an der Gedächtniskirche, im Straßenraum und an den umliegenden Gebäuden.
Es ist ein Bild, das die City West noch Jahre begleiten wird: Bis 2031 stehen rund um den Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße umfangreiche Straßen- und Tiefbauarbeiten an. Für die Geschäfte vor Ort ist das schon längst tägliche Realität. Im Einkaufszentrum Bikini Berlin, direkt gegenüber der Baustellen und Absperrungen, herrscht komplette Leere. Eine 64-jährige Verkäuferin berichtet, es sei traurig zu sehen, wie schlecht das Zentrum besucht sei – gerade weil es sich um ein so schönes, historisches Gebäude handle.
„Die stolpern da pausenlos über irgendwelche Betongeschichten“ Noch deutlicher wird Rolf K. Der 84-Jährige verkauft in einem kleinen Laden im Bikini Berlin Krawatten und Accessoires. „Die Umsätze sind katastrophal – schon seit ewigen Zeiten“, sagt er. Schuld daran sei auch die Situation direkt vor der Tür. Wer von der U-Bahn komme, stoße sofort auf Absperrungen und Betonklötze; der nächste offizielle Übergang liege erst weit hinten am Europa-Center.
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