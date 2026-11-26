Bis 2031 soll in der City West gebaut werden. Händler im Bikini Berlin und Anwohner am Breitscheidplatz klagen über ausbleibende Kunden, Betonwände und Umwege.

Betonbarrieren und Bauzäune am Kurfürstendamm: Händler und Besucher müssen sich auf Einschränkungen einstellen. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google ErgebnissenWeihnachtsmarktes , schweren Betonbarrieren und Absperrgittern reiht sich eine Baustelle an die nächste – an der Gedächtniskirche, im Straßenraum und an den umliegenden Gebäuden.

Es ist ein Bild, das die City West noch Jahre begleiten wird: Bis 2031 stehen rund um den Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße umfangreiche Straßen- und Tiefbauarbeiten an. Für die Geschäfte vor Ort ist das schon längst tägliche Realität. Im Einkaufszentrum Bikini Berlin, direkt gegenüber der Baustellen und Absperrungen, herrscht komplette Leere. Eine 64-jährige Verkäuferin berichtet, es sei traurig zu sehen, wie schlecht das Zentrum besucht sei – gerade weil es sich um ein so schönes, historisches Gebäude handle.

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„Die stolpern da pausenlos über irgendwelche Betongeschichten“ Noch deutlicher wird Rolf K. Der 84-Jährige verkauft in einem kleinen Laden im Bikini Berlin Krawatten und Accessoires. „Die Umsätze sind katastrophal – schon seit ewigen Zeiten“, sagt er. Schuld daran sei auch die Situation direkt vor der Tür. Wer von der U-Bahn komme, stoße sofort auf Absperrungen und Betonklötze; der nächste offizielle Übergang liege erst weit hinten am Europa-Center.