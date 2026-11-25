Lennart Karls Aussagen über Fußball und fehlenden Plan B lösen eine Debatte über Ehrlichkeit, Karriere und Vorsorge aus.

hat bei einem Fanclub-Termin in Eppan erklärt, dass er nie einen beruflichen Plan B hatte und sich außerhalb des Fußballs wenig zutraue. Viele Leser loben seine Ehrlichkeit und seinen konsequenten Einsatz für den Profisport, andere warnen vor Verletzungen, finanziellen Risiken und falschen Beratern.

Besonders seine selbstkritische Einschätzung stößt auf Zustimmung, weil die Kommentatoren darin eher Selbstkenntnis als mangelnde Intelligenz sehen. Einige nutzen Karls Worte dagegen für Spott und politische Vergleiche. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob ein junger Fußballprofi neben seinem sportlichen Ehrgeiz auch frühzeitig für die Zeit nach der Karriere vorsorgen sollte. Die Mehrheit der Leser würdigt Lennart Karls offene Worte über seinen fehlenden Plan B. Sie sehen darin Selbstkenntnis und Respekt vor den eigenen Fähigkeiten.

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Entscheidend sei nicht allein die Schulbildung, sondern auch, vorhandene Talente konsequent zu nutzen. Einige Kommentatoren halten Karl sogar für reflektierter, als seine Selbstbeschreibung vermuten lässt. Der 18-Jährige hat sich bereits im Profikader des FC Bayern etabliert und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Seine sportliche Entwicklung bestätigt bislang seinen eingeschlagenen Weg.

Ob er tatsächlich Schwierigkeiten in anderen Berufen hätte, lässt sich aus seiner Aussage jedoch nicht ableiten. Sportliche Begabung und schulische Leistungen sind unterschiedliche Fähigkeiten.

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„Es kommt nicht immer nur auf die Schulbildung an. Habe selbst nur höhere Unterschule¹). Entscheidender und wesentlicher sind die Talente und was man daraus macht. Meine schulische Unterbelichtung reichte zum Doppelberuf Fernmelder & Elektriker und 7 Jahre später bei der Armee zur Fahrlehrerlaubnis für die Klassen A bis D und F. 1989, erst mit 39, wollte mich der Dienstherr als Beamten in der mittleren fernmeldetechnischen Laufbahn.

¹) Das Gebäude stand auf einer Anhöhe.

“„Respekt vor seiner Aussage. Gerd Müller soll auch nicht gerade der Hellste gewesen sein. Hat im Fußball aber nichts zu sagen. Das macht die Faszination aus.

Es gab auf der anderen Seite auch schon Fußballer mit Doktortitel. Zahnarzt Dr. Kunter im Tor der„Ein intelligenter Mensch muss nicht wissen, dass er intelligent ist. Aber die Fähigkeit, das eigene Wissen kritisch zu hinterfragen, ist durchaus ein Zeichen geistiger Reife.

“„Ich glaube, er ist klüger, als er denkt. Die meisten erlangen diese Weisheit, die er heute schon zu haben scheint, erst nach dem Erreichen des Rentenalters. Weiter so, Herr Karl! Dieser junge Mann wird auch nach dem Ende seiner Fußballkarriere nicht ins Dschungelcamp müssen.

“Zwölf Prozent der Leser äußern vor allem Sorge um Karls Absicherung. Mit Blick auf seine Aussage, es habe für ihn keinen beruflichen Plan neben dem Fußball gegeben, verweisen sie auf Verletzungsrisiken, den Umgang mit hohen Einnahmen und mögliche Abhängigkeiten von Beratern oder dem Umfeld. Die eher vorsichtigen Stimmen wünschen ihm Schutz, ehrliche Begleitung und Weitsicht für die Zeit während und nach der Karriere.

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„Respekt für seine Ehrlichkeit und die Beharrlichkeit, mit der er seinen Traum verfolgt. Solche Menschen sind aber gerade da, wo viel Geld verdient wird, oft Opfer windiger und geldgieriger Berater. Es bleibt zu hoffen, dass seine Eltern schlauer sind und ihn schützen.

“„Ist nicht böse gemeint, aber wenn man Bundesliga-Spieler kennenlernt, sind das keine Wissenschaftler. Aber um fair zu sein, sie verbringen auch die ganze Woche mit Fußball, reisen herum wegen Fußball, sitzen in Interviews wegen Fußball. Das ist schon ein extrem starker Tunnel beim Gespräch. Aber dafür werden sie fürstlich entlohnt.

Ändert aber nichts daran, dass sich einige von denen übers Ohr hauen lassen, ein paar etwas aus ihrem Leben machen, andere hängen dann mit Seil im Presseraum. Da gibt es die verrücktesten Geschichten. Und auch die Frauen sind mehr involviert, als man denkt. Ist schon eine sehr andere Welt.

“Auf 9 Prozent der Beiträge entfallen sarkastische oder abfällige Reaktionen, die Karls Selbstbeschreibung aufgreifen. Statt sich mit seiner Aussage über den fehlenden Plan B und seine Fußballkarriere zu befassen, vergleichen diese Leser ihn mit Politikern oder nutzen sie für Seitenhiebe auf Parteien und Amtsträger. Damit rückt die Diskussion von Karls persönlicher Laufbahn in Richtung allgemeiner Politik- und Gesellschaftskritik. Zum Originalkommentar Diskutieren Sie mit: Reicht voller Fokus auf eine Begabung aus, oder braucht auch ein junger Profi immer einen Plan B?

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