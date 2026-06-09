'Es war einmal in Amerika': Vom Flop zum Klassiker

Der Film 'Es war einmal in Amerika' aus dem Jahr 1984 erzählt die Geschichte von David 'Noodles' Aaronson und seinen Freunden, die in die kriminelle Unterwelt abgleiten. Trotz einer grandiosen Besetzung und beeindruckender Inszenierung, scheiterte der Film bei seiner Veröffentlichung. Heute gilt er jedoch als Klassiker und eines der besten Filme aller Zeiten.

Viele Filme, die heute als Meisterwerk e gelten, waren bei ihrem Kino start keine Erfolge. Ein Beispiel dafür ist 'Es war einmal in Amerika', der jetzt im Stream zu sehen ist.

Der Film aus dem Jahr 1984 erzählt die Geschichte von David 'Noodles' Aaronson (Robert De Niro) und seinen Freunden, die in den Armenvierteln von New York aufwachsen und in die kriminelle Unterwelt abgleiten. Der Film springt zwischen verschiedenen Zeitebenen, von den 1920er-Jahren bis in die 1960er-Jahre, als Noodles von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Trotz einer grandiosen Besetzung, beeindruckender Inszenierung und meisterhafter Musik von Ennio Morricone, scheiterte der Film bei seiner Veröffentlichung.

Doch heute wird 'Es war einmal in Amerika' als Klassiker angesehen und gilt als eines der besten Filme aller Zeiten. Der Film zeichnet ein packendes Bild von Freundschaft und Verrat, das von Leones charakteristischer, langsamer Erzählweise und tiefgründigen Charakterstudien geprägt ist. Trotz seines anfänglichen Misserfolgs gilt 'Es war einmal in Amerika' heute als wahres Meisterwerk des Kinos. Die komplexe Handlung, die atmosphärische Bildsprache und die beeindruckenden Schauspielerleistungen machen diesen Film zu einem cineastischen Erlebnis





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