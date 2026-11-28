„Es war grenzwertig“: Sven Hannawald ging für Siege durch die Hunger-Hölle
Um die Jahrtausendwende gehörte Sven Hannawald zu den erfolgreichsten Skispringern der Welt. Das schaffte er auch, indem er bewusst hungerte. Wie schlimm er dabei mit sich umging, offenbart nun eine ARD-Doku.
Um die Jahrtausendwende gehörte Sven Hannawald zu den erfolgreichsten Skispringern der Welt. Das schaffte er auch, indem er bewusst hungerte. Wie schlimm er dabei mit sich umging, offenbart nun eine ARD-Doku.
Rund um die Jahrtausendwende war Deutschland im Skisprung-Fieber. Bei der WM 1999 holten Martin Schmitt und Sven Hannawald einen historischen Doppelsieg, dazu gab es Mannschaftsgold für das deutsche Team. Doch der Erfolg samt landesweiter Euphorie barg auch seine Schattenseiten.
„Es gab Momente, in denen man nicht mehr privat sein konnte, wo man sich teilweise erdrückt fühlt“, blickt Hannawald in der neuen ARD-Doku „Being Sven Hannawald“ zurück. Neben der äußeren Erwartungshaltung habe ihn damals auch ein sportliches Problem belastet: seine ausbaufähige Sprungkraft.
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