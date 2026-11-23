Schon wieder hat Greta Thunberg Ärger mit der Justiz. Ein Gericht hat sie zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Grund: Hausfriedensbruch.

Schon wieder hat Greta Thunberg Ärger mit der Justiz. Ein Gericht hat sie zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Grund: Hausfriedensbruch.wegen Hausfriedensbruchs bei zwei Protestaktionen zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 240 Euro verurteilt worden.

Gemeinsam mit fünf anderen Personen hatte sie im September 2024 bei einem propalästinensischen Protest Räume der Universität Kopenhagen besetzt. Nach eigenen Angaben wollten die Aktivisten erreichen, dass die Hochschule die Zusammenarbeit mitHauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE ZentralredaktionWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

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Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert. Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Verurteilt wurde die Schwedin außerdem für einen Protest bei dem Reedereikonzern Maersk im Mai 2025. Damals war sie laut Urteil mit anderen Aktivisten mit Reinigungsutensilien in Räume des Unternehmens in Kopenhagen eingedrungen, um dort symbolisch sauberzumachen. Der Protest richtete sich demnach gegen den Transport von Waffen und fossilen Brennstoffen durch den Konzern.

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Thunberg wurde bereits mehrfach bei Protestaktionen festgenommen und auch schon zu Geldstrafen verurteilt. Die Schwedin war als Schülerin mit ihrem Klimaprotest „Schulstreik fürs Klima“ weltweit bekanntgeworden. Aus ihrem einsamen Protest vor dem schwedischen Reichstag entstand die internationaleim Oktober 2023 hat Thunberg ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken aber auch immer wieder genutzt, um auf die Situation derSie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.