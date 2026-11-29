Viktoria Köln feiert im Derby gegen Fortuna ein 4:1 und baut die Tabellenführung aus. Tobias Eisenhuth widmet sein Traumtor dem verstorbenen Agyemang Diawusie.

Für die Höhenberger war es der sechste Pflichtspielsieg in Serie, seit 14 Partien ist die Mannschaft von Trainer Marian Wilhelm jetzt ungeschlagen. Auch im Vergleich mit dem MSV Duisburg gab es ein Plus: Gegenüber dem ähnlich konstanten, aber weniger spektakulären Konkurrenten verbesserte Viktoria die Tordifferenz um zwei Treffer.

Aus der Fankurve schallt es „Derbysieger, Derbysieger! Hey, hey!

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“, die Spieler hüpfen im Takt dazu. Mittendrin ist Tobias Eisenhuth. Der 25 Jahre alte Abwehrchef strahlt mit seinen Teamkollegen um die Wette.