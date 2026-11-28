Schreckmoment an US-Flughafen! Passagiere schnappen erschrocken nach Luft, über Funk spricht der Pilot davon, „Farbe ausgetauscht” zu haben.

Beim Rollen zur Startbahn des Ronald Reagan Washington National Airport berührten sich zwei American-Airlines-Maschinen am Freitag mit den Flügeln.

„Das ganze Flugzeug hat regelrecht geschaukelt“, berichtete ein Reisender dem US-Sender CNN. Passagiere schnappten erschrocken nach Luft – und beim Blick nach draußen wurde deutlich, was passiert war. Die beiden Boeing 737-800 sollten nach Dallas beziehungsweise Chicago fliegen. Doch auf dem Weg zur Startbahn streifte eine Maschine mit ihrem Flügel den der anderen.

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„Es war wirklich heftig“, erzählt der Passagier. Wie viele Menschen genau an Bord der beiden Maschinen waren, ist nicht bekannt. Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA wurde niemand verletzt. Über Funk beschrieb einer der Piloten den Kontakt mit den Worten, man habe mit der anderen Maschine „Farbe ausgetauscht“.