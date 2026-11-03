ES: Welcome to Derry Bonusfolge A Story of Derry jetzt verfügbar

Die neue Bonusfolge A Story of Derry zur HBO-Serie enthüllt die Ursprünge von ES. Fans können das Special jetzt bei Max streamen und erfahren mehr über die Shokopiwah.

Der Streaming-Dienst Max hat eine Überraschung für alle Fans des Stephen-King-Universums bereitgestellt. Mit der neuen Bonusfolge "A Story of Derry" wird die Wartezeit auf die zweite Staffel der Serie "ES: Welcome to Derry" verkürzt. Das rund dreißig Minuten lange Special steht nun im gesamten deutschsprachigen Raum zum Streamen zur Verfügung und bietet einen exklusiven Blick in die tiefe Vergangenheit der fiktiven Stadt.

Ursprungsgeschichte der Shokopiwah enthüllt

Diese Bonusfolge führt mehrere Jahrhunderte in die Vergangenheit, um ausführlich zu erzählen, wie ES einst an das Gebiet gebunden wurde, aus dem später Derry entstehen sollte. Im Mittelpunkt steht Necani, gespielt von Kiawentiio, deren Stamm, die Shokopiwah, mit zunehmendem Nahrungsmangel kämpft und kurz davor steht, seine Heimat zu verlassen. Necani will sich damit jedoch nicht abfinden und wagt sich gemeinsam mit zwei Freunden in den verbotenen Western Wood, in der Hoffnung, dort etwas zu finden, das ihr Volk retten könnte.

Also read Darauf haben Stephen King-Fans ewig gewartet: Legendäre Figur des Autors hatte gerade ihren ersten Auftritt in besonderer Serienfolge

Komplette Handlung und Charaktere vorgestellt

Während die Hauptserie "ES: Welcome to Derry" im vergangenen Jahr zurück in die verhängnisvolle Kleinstadt in Maine führte, standen hier andere Außenseiter im Mittelpunkt, die es mit ES aufnehmen müssen. Das Wesen erscheint unter anderem erneut in Gestalt des Clowns Pennywise, dargestellt von Bill Skarsgård. Teile der Geschichte der Shokopiwah wurden bereits in den beiden Filmen sowie in der Hauptserie aufgegriffen, doch diese Bonusfolge erzählt nun erstmals ausführlicher die Ursprungsgeschichte von ES und dem späteren Derry.

Zugang zu Serien und historischen Filmen

Fans, die sich ein eigenes Bild von "A Story of Derry" machen möchten, finden die Überraschungsfolge direkt bei Max. Dort ist jeweils auch die Hauptserie verfügbar, sodass Zuschauer nahtlos zwischen den Episoden wechseln können. Darüber hinaus könnt ihr die beiden "ES"-Filme sowie den zweiteiligen TV-Film aus neunzehnhundertneunzig mit dem jüngst verstorbenen Tim Curry bei HBO Max streamen, was eine umfassende Übersicht über die gesamte Medienfranchise bietet.

Advertisement

Strategische Erweiterung des Stephen-King-Universums

Die Veröffentlichung dieser Bonusfolge dient als strategischer Schritt, um die Bindung der Zielgruppe an die Marke zu stärken, während man auf die Fortsetzung wartet. Durch die Vertiefung in die mythologischen Hintergründe der Shokopiwah und die Herkunft des Monsters wird das narrative Fundament der Serie erheblich erweitert. Dies ermöglicht es neuen Zuschauern, die komplexen Zusammenhänge besser zu verstehen, bevor sie sich mit den neuen Charakteren der zweiten Staffel auseinandersetzen.

Auswirkungen auf Streaming-Nutzung und Fan-Reaktionen

Die Verfügbarkeit dieses Contents hat bereits zu einer spürbaren Steigerung der Aktivität auf der Plattform geführt. Viele Nutzer nutzen die Zeit bis zur nächsten Staffel, um sowohl die alte als auch die neue Serie nachzuvollziehen. Die Kombination aus historischem Kontext und moderner Horror-Inszenierung spricht dabei sowohl langjährige Anhänger des Autors als auch neuere Zuschauer an, die durch die visuellen Effekte und die atmosphärische Gestaltung angesprochen werden.