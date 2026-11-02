ES: Welcome to Derry Bonusfolge A Story of Derry Stream

Die neue Bonusfolge A Story of Derry erzählt die Ursprungsgeschichte von ES. Fans können das Special jetzt bei Max streamen, während die Wartezeit auf Staffel 2 vergeht.

Die Fans der Stephen-King-Serie ES: Welcome to Derry erhalten eine unerwartete Überraschung in Form einer neuen Bonusfolge. Diese spezielle Episode dient als Überbrückung für die ungeduldigen Zuschauer, die auf die Veröffentlichung der zweiten Staffel warten. Die Produktion bietet einen tiefen Einblick in die düstere Geschichte der fiktiven Kleinstadt und erweitert das etablierte Universum um wichtige historische Kontexte.

Ursprungsgeschichte von ES und Derry

Die rund dreißig Minuten lange Sonderfolge trägt den Titel A Story of Derry und führt die Handlung mehrere Jahrhunderte weit in die Vergangenheit zurück. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die moderne Generation der Außenseiter, sondern die mythologischen Wurzeln des Bösen. Der Text klärt ausführlich auf, wie die entsetzliche Entität ES einst an das Gebiet gebunden wurde, aus dem später die Stadt Derry hervorgehen sollte. Dieser narratische Sprung bietet eine fundierte Basis für das Verständnis der anhaltenden Bedrohung.

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Shokopiwah Stamm und verbotene Wälder

Die Erzählung konzentriert sich primär auf den indigenen Stamm der Shokopiwah, der unter zunehmendem Nahrungsmangel leidet und kurz davor steht, seine angestammte Heimat zu verlassen. Die Protagonistin Necani weigert sich jedoch, diesen Ausweg hinzunehmen und sucht aktiv nach einer Alternative zur Rettung ihres Volkes. Zusammen mit zwei Freunden begibt sie sich in den verbotenen Western Wood, ein gefährliches Terrain voller unbekannter Gefahren.

In diesem dunklen Wald hofft Necani, etwas zu finden, das den drohenden Hunger lindern und ihre Gemeinschaft retten kann. Ihre Entscheidung markiert einen kritischen Wendepunkt, der untrennbar mit der Ankunft von ES verbunden ist. Die Serie zeigt hier deutlich, wie menschliche Verzweiflung und übernatürliche Mächte aufeinandertreffen und die Schicksale der Bewohner für immer prägen.

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Verfügbarkeit und Streaming-Plattform Max

Zwar wurden Teile der Geschichte der Shokopiwah bereits in den beiden Kinofilmen sowie in der Hauptserie angeschnitten, doch diese Bonusfolge liefert erstmals eine detaillierte Darstellung der Ursprünge. Die Verfügbarkeit der Episode erfolgt exklusiv über die Streaming-Plattform Max. Dort stehen neben der neuen Sonderfolge auch die komplette Hauptserie und die beiden großen Filmadaptionen bereit.

Neben den modernen Verfilmungen ist auf der Plattform auch der zweiteilige Fernsehfilm aus dem Jahr 1990 verfügbar. Dieser Klassiker besticht durch die Darstellung des Clowns Pennywise, verkörpert vom Schauspieler Bill Skarsgård in den neueren Produktionen. Für ältere Zuschauer bleibt die ikonische Rolle des jüngst verstorbenen Tim Curry im Original aus den Neunzigern ein unvergesslicher Ankerpunkt der Horror-Geschichte.