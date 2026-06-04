Ediz Tasci (31) trifft am Samstagabend auf Nathan Barnatt (45/ab 18 Uhr live bei BILD). Schon bei der Pressekonferenz am Mittwochabend kriegten sich viele nicht mehr ein vor Lachen. Der Grund: Unter seinem Alter Ego "Dad" bringt Barnatt alle mit seinen Gaga-Auftritten immer wieder zum Schmunzeln. Dabei erinnert er teilweise an die Kunstfigur "Stromberg". Zwischen all den muskelbepackten Kämpfern wirkt er tatsächlich eher wie ein etwas schräger Familienvater als ein echter Fighter. Beim eigentlich ernsten Face-off musste sich Ediz deshalb das Lachen verkneifen. Er sagt: "Dad ist persönlich so korrekt. Der ist in seiner Rolle drin. Ich finde ihn echt cool. Wir haben uns auch ein wenig unterhalten. Das wird ein spaßiger Kampf. Mal etwas anderes, nicht immer dieses Ernste, Aggressive, Beleidigende.". Lust, "Dad" zu verkloppen, hat der deutsche Twitch-Streamer dennoch. Ediz: "Der erinnert mich ein wenig an meinen Englisch-Lehrer. Deshalb will ich mich auch mit ihm hauen.". Für Ediz ist es der 1. Kampf bei Fame Fighting. Schon jetzt hält er es durchaus für möglich, dass es in Zukunft weitere Auftritte gibt: "Das ist eine coole Organisation. Das sieht nach einer Menge Spaß aus. Man kann das schon ein, zwei Mal im Jahr machen."

Es wird das wahrscheinlich witzigste Duell in der Fame-Fighting-Geschichte! Ediz Tasci (31) trifft am Samstagabend auf Nathan Barnatt (45/ab 18 Uhr live bei BILD). Schon bei der Pressekonferenz am Mittwochabend kriegten sich viele nicht mehr ein vor Lachen.

Der Grund: Unter seinem Alter Ego "Dad" bringt Barnatt alle mit seinen Gaga-Auftritten immer wieder zum Schmunzeln. Dabei erinnert er teilweise an die Kunstfigur "Stromberg". Zwischen all den muskelbepackten Kämpfern wirkt er tatsächlich eher wie ein etwas schräger Familienvater als ein echter Fighter. Beim eigentlich ernsten Face-off musste sich Ediz deshalb das Lachen verkneifen.

Er sagt: "Dad ist persönlich so korrekt. Der ist in seiner Rolle drin. Ich finde ihn echt cool. Wir haben uns auch ein wenig unterhalten.

Das wird ein spaßiger Kampf. Mal etwas anderes, nicht immer dieses Ernste, Aggressive, Beleidigende.

". Lust, "Dad" zu verkloppen, hat der deutsche Twitch-Streamer dennoch. Ediz: "Der erinnert mich ein wenig an meinen Englisch-Lehrer. Deshalb will ich mich auch mit ihm hauen.

". Für Ediz ist es der 1. Kampf bei Fame Fighting. Schon jetzt hält er es durchaus für möglich, dass es in Zukunft weitere Auftritte gibt: "Das ist eine coole Organisation.

Das sieht nach einer Menge Spaß aus. Man kann das schon ein, zwei Mal im Jahr machen.





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Nathan Barnatt: Der "Dad" der Influencer-BoxszeneDer US-Entertainer Nathan Barnatt, bekannt als "Dad", hat bei der Pressekonferenz zum BILD-Boxspektakel Fame Fighting International auf sich aufmerksam gemacht. Mit seinem ungewöhnlichen Auftreten und seiner unkonventionellen Art, sich selbst zu bezeichnen, erinnert er an die TV-Kultfigur Bernd Stromberg. Während die anderen Teilnehmer ihre Muskeln spielen lassen, sorgt "Dad" vor allem mit seiner ungewöhnlichen Ausstrahlung für Aufmerksamkeit. Am Samstag wird er live gegen Gegner Ediz Tasci in den Ring steigen. BILD überträgt die Megashow live und exklusiv. Rund 40.000 Follower hat "Dad" bei Instagram - und dort beglückt er seine Follower auch mit verdammt viel Gesichtsakrobatik.

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