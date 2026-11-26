Die ESA-Raumsonde Hera hat den Asteroiden Dimorphos erreicht und detaillierte Aufnahmen des DART-Kraters übermittelt. Neue Erkenntnisse zur planetaren Verteidigung.

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat ihren Missionsschwerpunkt erfolgreich auf den Doppelasteroiden Didymos und Dimorphos verlagert. Nach einer gut zweijährigen Reise hat die Raumsonde Hera ihre Zielkoordinaten erreicht und erste hochauflösende Bilder zur Erde gesendet. Diese visuellen Daten dokumentieren den präzisen Einschlag der US-Sonde DART, der vor vier Jahren auf dem kleineren Begleiter Dimorphos erfolgte. Die Aufnahmen zeigen einen klar definierten Krater, der durch diesen gezielten Impakt entstanden ist.

Technische Details und Missionsziele der Hera-Sonde

Die Sonde DART der US-Raumfahrtbehörde NASA schlug am 26. September 2022 kontrolliert auf Dimorphos auf. Dieser Ereignisverlauf veränderte die Flugbahn des Asteroiden erfolgreich. Der Asteroid Dimorphos weist einen Durchmesser von 151 Metern auf. Er kreist als Begleitmond um den größeren Asteroiden Didymos, welcher einen Durchmesser von 730 Metern besitzt. Aktuell befinden sich diese Himmelskörper in einer Entfernung von etwa 190 Millionen Kilometern von der Erde.

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Die in Deutschland entwickelte und gebaute Raumsonde Hera soll in den kommenden sechs Monaten detaillierte Untersuchungen durchführen. Der Fokus liegt dabei auf der genauen Bestimmung der Gestaltveränderungen der Asteroiden durch den Impakt. Diese Messungen sind entscheidend, um die Effektivität planetarer Abwehrmechanismen zu bewerten. Die Mission stellt einen wichtigen Baustein für zukünftige Strategien zur Abschirmung der Erde vor potenziellen Kollisionen dar.

Wissenschaftliche Reaktionen und unbekannte Phänomene

Anke Pagels-Kerp, Bereichsvorständin für Raumfahrt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR, betonte die Bedeutung dieser Bilder. Sie beschrieb sie als Beleg dafür, dass die Menschheit nicht länger handlungsunfähig gegenüber Gefahren aus dem All sei. Der an der Mission beteiligte Wissenschaftler Patrick Michel reagierte mit Staunen auf die ersten visuellen Eindrücke. Er sprach von einem völlig unerwarteten Szenario, das die bisherigen Modelle übertraf.

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Naomi Murdoch von der Hochschule für Luft- und Raumfahrttechnik in Toulouse hob die Veränderungen in der Bewegung des Asteroiden hervor. Sie erklärte, dass nicht nur die Umlaufbahn, sondern auch die Art der Bewegung von Dimorphos beeinflusst wurde. Zudem beobachteten die Wissenschaftler eine Vielzahl neuer Begleiter im Asteroidensystem, mit denen sie vorab nicht gerechnet hatten. Diese Entdeckungen erweitern das Wissen über komplexe Himmelsmechanismen erheblich.

Neue physikalische Erkenntnisse durch Chaotische Dynamik

Auf einem der von Hera übermittelten Bilder ist erkennbar, dass die Einschlagkraft eine Seite von Dimorphos abgeflacht hat. Im Inneren des Kraters befinden sich Objekte mit ungewöhnlicher Struktur, darunter ein Objekt in Zigarrenform. Sabina Raducan vom Weltraumforschungsinstitut ISSI in Bern erläuterte den Wandel der Rotation. Vor dem Einschlag zeigte Dimorphos, ähnlich wie unser Mond zur Erde, stets dieselbe Seite.

Heute hat sich dieser Zustand grundlegend gewandelt. Der Asteroid zeigt nun eine völlig chaotische Rotationsdynamik. Diese unregelmäßige Bewegung stellt eine erhebliche Änderung des physikalischen Zustands dar. Die Hera-Mission wird diese Veränderungen präzise kartieren, um die zugrunde liegenden physikalischen Kräfte besser zu verstehen. Die gesammelten Daten werden in internationalen Forschungskreisen diskutiert und ausgewertet.

Auswirkungen auf die Zukunft der planetaren Verteidigung

Didymos und Dimorphos stellen selbst keine akute Gefahr für die Erde dar. Von den Milliarden Asteroiden und Kometen im Sonnensystem werden nur sehr wenige als potenziell gefährlich eingestuft. Für die kommenden hundert Jahre wird offiziell nicht mit einem Einschlag gerechnet. Langfristig gilt es jedoch als wahrscheinlich, dass irgendwann ein Himmelskörper die Erde treffen wird.

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Daher ist die Bewältigung dieser Herausforderung ein zentrales Anliegen der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft. Die erfolgreichen Ergebnisse der DART-Mission und die laufenden Beobachtungen durch Hera stärken die technische Handlungsfähigkeit. Die ESA und ihre Partnerorganisationen nutzen diese Daten, um künftige Verteidigungsstrategien zu optimieren. Die Erkenntnis, dass menschliche Eingriffe im Weltraum erfolgreich sein können, ist ein historischer Meilenstein.