ESA-Mission Hera: Künstliche Intelligenz prüft Asteroidenabwehr

Die ESA-Sonde Hera untersucht die Auswirkungen der DART-Mission auf den Asteroiden Dimorphos. Autonome KI-Systeme sollen zukünftig die Planetenverteidigung sicherer machen und Kollisionen mit der Erde verhindern.

Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat mit ihrer Hera-Mission eine entscheidende Phase in der Prüfung der planetaren Verteidigung eingeleitet. Seit der Nachtzeit vom 26. September 2024 um 2 Uhr deutscher Zeit erkundet die Sonde das Asteroidensystem Didymos in sicherer Entfernung, um die Langzeitwirkungen des historischen DART-Einschlags zu analysieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob sich der impactgesteuerte Abweichungsansatz technisch für den Schutz der Erde gegen zukünftige Asteroideneinschläge generalisieren lässt.

Hera-Analyse der DART-Kollision

Die Hera-Sonde befindet sich aktuell auf einer Distanz von 20 bis 30 Kilometern zum Asteroidensystem Didymos. Der Hauptkörper Didymos weist einen Durchmesser von rund 780 Metern auf, um den der deutlich kleinere Begleiter Dimorphos mit einem Durchmesser von etwa 150 Metern kreist. Dieser Zwergasteroid ist für die Forscher von zentraler Bedeutung, da er am 26. September 2022 Ziel der NASA-Mission DART wurde. Die 610 Kilogramm schwere Sonde prallte mit einer Geschwindigkeit von rund 22.500 Kilometern pro Stunde frontal auf Dimorphos und veränderte dadurch dessen Umlaufbahn. Damit gelang der Menschheit zum ersten Mal die aktive Ablenkung eines Himmelskörpers.

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Obwohl der Erfolg der DART-Mission unbestritten ist, zeigten die gemessenen Daten Abweichungen von den theoretischen Vorhersagen. Ian Carnelli, der Projektleiter der Hera-Mission, betonte in einem Interview mit BILD, dass die tatsächlich bewirkte Bahnänderung deutlich größer ausfiel als von den Wissenschaftlern vorhergesagt. Das unerwartet hohe Ergebnis wirft die technische Frage auf, warum der Einschlag effizienter war als modelliert. Hera soll diese Lücke schließen, indem sie detaillierte Messungen zur Masse, Struktur und Zusammensetzung von Dimorphos liefert.

Autonome Navigation per Künstlicher Intelligenz

Ein Kernbestandteil der Hera-Mission ist der Einsatz neuer, autonomer Navigationssysteme, die auf Künstlicher Intelligenz basieren. Im Gegensatz zu früheren Raumfahrtmissionen, bei denen Ingenieure auf der Erde manuell Kamerabilder auswerteten, um Position und Geschwindigkeit zu berechnen, übernimmt Hera einen Teil dieser Aufgaben selbstständig. Die Sonde verarbeitet ihre Kameradaten direkt an Bord, erkennt geografische Merkmale wie Felsen und Krater und verfolgt deren Bewegung relativ zur Sonde. Diese Methode reduziert die Abhängigkeit von Bodenstationen und ermöglicht es Hera, sich Dimorphos deutlich sicherer und näher zu nähern.

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Die autonome Navigation funktioniert nach einem Prinzip, das Ian Carnelli mit selbstfahrenden Autos vergleicht. Durch die Kombination unterschiedlicher Sensordaten erstellt die Sonde ein aktuelles Umgebungsmodell und passt ihre Flugbahn entsprechend an. Diese Technologie ist nicht nur für die Asteroidenerkundung relevant, sondern markiert auch einen wichtigen Schritt hin zur autonomen Steuerung von Sonden in unbekannten Umgebungen, wo keine Echtzeit-Kommunikation mit der Erde möglich ist.

Erwartungen an die Planetenverteidigung

Die primäre Zielsetzung der Mission besteht darin, das Experiment von DART in eine verlässliche, weltweite Technik für die Planetenverteidigung zu überführen. Ian Carnelli erklärte gegenüber BILD, dass der Erfolg von DART allein nicht ausreicht, um sicher zu sein, dass ähnliche Ablenkmanöver bei anderen Asteroiden erfolgreich verlaufen würden. Hera liefert die notwendigen physikalischen Daten, um die Modelle zu verfeinern. Nur durch das Verständnis der genauen Masse und inneren Struktur des Asteroiden können Wissenschaftler vorhersagen, wie viel Impuls bei einem künftigen Einschlag tatsächlich übertragen wird.

Zusätzlich zur Navigation unterstützt eine KI-basierte Überwachung die technischen Systeme der Sonde. Da nicht alle gesammelten Daten zur Erde übertragen werden können, soll Hera drohende technische Probleme bereits selbstständig erkennen und kompensieren. Diese Fähigkeit zur autonomen Fehlererkennung wird als entscheidende Voraussetzung für künftige bemannte Raumfahrtmissionen gewertet, bei denen die Reaktion auf unvorhergesehene technische Ausfälle innerhalb weniger Sekunden erfolgen muss.

Öffentlicher Zugang zur Mission

Die ESA macht die komplexe Mission auch für die breite Öffentlichkeit erfahrbar. Über eine interaktive, KI-gestützte Assistentin können Nutzer in Dutzenden Sprachen Fragen zur Mission, zum Flugverlauf und zu den Aufgaben der Planetenverteidigung stellen. Dieser digitale Begleiter kommuniziert dabei teilweise aus der Perspektive der Raumsonde. Er erklärt beispielsweise in der Ich-Form, dass seine Aufgabe die Untersuchung der Folgen des DART-Einschlags auf Dimorphos ist. Dieser Ansatz brückt die enorme Distanz zwischen der Erde und dem Asteroidensystem und macht astronomische Schutzmechanismen für jeden einzelnen Menschen unmittelbar nachvollziehbar.

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Die Hera-Mission findet vor dem Hintergrund statt, dass ein direkter Treffer eines Asteroiden mit einer Größe von 15 Kilometern, wie er vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier auslöschte, als extrem unwahrscheinlich gilt. Dennoch zeigen kleinere Himmelskörper wie Dimorphos, dass bereits Objekte von unter 200 Metern Durchmesser massive Schäden verursachen können. Die durch Hera gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Planungen einfließen, um die Menschheit proaktiv gegen solche Bedrohungen zu wappnen.