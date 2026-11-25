Erste Aufnahmen der ESA zeigen, dass der Dart-Einschlag vor vier Jahren einen gewaltigen Krater auf dem Asteroiden Mond Dimorphos schlug, dessen Form sich ansonsten wenig veränderte. Zudem wurden überraschend viele kleine Felsbrocken in der Umgebung entdeckt.

gleich mehrere überraschende Beobachtungen gemacht, die einmal mehr deutlich machen, wie viel wir noch über unser Sonnensystem lernen können. Das zeigen erste Aufnahmen, die Europas Weltraumagentur ESA am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Naturkundemuseum Berlin präsentiert hat.

Die zeigen zum einen, dass die Kollision der NASA-Sonde Dart vor vier Jahren dem Asteroidenmond tatsächlich einen riesigen Krater geschlagen, die Form des Himmelskörpers ansonsten aber überraschend wenig verändert hat. Als noch größere Überraschung haben Forscherinnen der Mission aber hunderte kleine Felsbrocken bezeichnet, die in dem System entdeckt wurden. Welch massive Folgen der Einschlag von Dart hatte, zeigt eine Aufnahme, auf der der kleine Asteroid von einem Einschlagskrater dominiert wird.

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Habe man sich vorher gefragt, ob der Einschlag einen Krater erzeugt, die Form des Asteroiden verändert oder darauf keine Auswirkung gehabt habe, sei tatsächlich alles zusammen eingetreten, ordnet Patrick Michel vom Observatoire de la Côte d'Azur ein: Die getroffene Seite sei komplett eingedrückt worden und bestehe jetzt fast völlig aus dem Krater. Darin gibt es ein zigarrenförmiges Objekt und „seltsame Strukturen“. Gleichzeitig habe sich der Rest überraschend wenig verändert, sogar das Geröll dort sehe aus wie vor der Kollision.

Ferner „taumelt“ der kleinere der beiden Asteroiden nun wild im Orbit. Als weitere große Überraschung haben die Forscherinnen in Berlin am Ende ihrer Präsentation aber eine ganz andere Aufnahme bezeichnet: Die zeigt eine Langzeitbelichtung der Umgebung der beiden Asteroiden aus einer Entfernung von fast 30 Kilometern. Didymos und Dimorphos wurden ausgeblendet, um den Fokus auf ihre überraschende Umgebung zu lenken. Die besteht aus hunderten kleinen Asteroiden, die wenige Meter bis wenige Dutzend Meter groß und dort unterwegs sind.

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Etwas Vergleichbares wurde noch nie beobachtet, und jetzt soll unter anderem ermittelt werden, ob sie bei der Kollision entstanden sind oder dort schon lange kreisen. Es handelt sich demnach um so viele, dass sie Einfluss auf die Mission haben könnten, da die Sonde ihnen nicht selbstständig ausweichen kann. Wenn Hera das System jetzt umfangreich erkunden und sich den Asteroiden dafür weiter annähern soll, müssen die unerwartet vielen Gesteinsbrocken eingeplant werden.

Herausfinden soll die Sonde vor allem, ob eine Kollision wie jene von Dart die Erde vor einem Einschlag eines gefährlichen Asteroiden bewahren könnte: „Vor 66 Millionen Jahren veränderte ein Asteroideneinschlag den Verlauf des Lebens auf der Erde. Heute erprobt die Menschheit zum ersten Mal in der Geschichte, wie sich ein solches Ereignis in Zukunft verhindern lässt“, sagt Missionsleiter Ian Carnelli. Zur Vorstellung der ersten Fotos hat die ESA weitere Aufnahmen veröffentlicht, die die beiden Asteroiden auch in Bewegung umeinander zeigen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unsererAnhand von Heras Beobachtungen konnte die Schätzung der Größe von Didymos jetzt korrigiert werden. Demnach hat er einen Durchmesser von etwa 730 Metern.

Anders als Dimorphos zeigt er keine sichtbaren Veränderungen, die Geröllfelder und der markante Äquatorwulst sind gleich geblieben. Möglicherweise können aber auch hier Aufnahmen mit mehr Details aus der Nähe doch noch Veränderungen enthüllen. Nach der ersten Erforschung aus einer sicheren Distanz soll sich Hera Didymos und Dimorphos auf zehn, vier und schließlich sogar einen Kilometer nähern. Die Sonde hat auch zwei kleine Cubesats an Bord, die ebenfalls Daten sammeln sollen.

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Anfang 2027 soll Hera sie aussetzen, einer soll sogar auf dem Asteroidenmond landen. Zum Abschluss der Mission soll das auch Hera nachmachen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Mehr dazu in unserergerast. Mit dem Experiment sollte ausprobiert werden, ob sich solch eine gezielte Bahnänderung als Methode eignet, um potenziell gefährliche Asteroiden von einem Kollisionskurs mit der Erde abzulenken. Weil die Sonde die Kollision aber nicht überstehen konnte, wurde Hera im Herbst 2024 gestartet. Sie soll die Folgen vor Ort genau untersuchen.

Seit März 2026 wissen wir, dass der gezielte Einschlag der Sonde nicht nur die Bahn der beiden Himmelskörper umeinander verändert hat,