Esbenhauer TV-Eklat: Wirt wirft Frank Rosin vor, ihn wie einen "dummen Jungen" behandelt zu haben

Der Sternekoch Frank Rosin und Gastwirt Hartmut Schütz gerieten während der Dreharbeiten zu "Rosins Restaurants" heftig aneinander. Was als Hilfsangebot für ein traditionsreiches Gasthaus begann, endete in einer öffentlichen Abrechnung. Die Eheleute Schütz bereuen ihre Teilnahme und describieren die Renovierungsarbeiten als unfertigen "Rosin-grau"-Zustand.

In der Sendung Rosins Restaurants traf derSternekoch Frank Rosin auf den Gastwirt Hartmut Schütz und seine Frau Verena, die das traditionsreiche Gasthaus Schütz in Langgöns bei Gießen betreiben.

Die 200-jährige Geschichte des Hauses beeindruckte, doch das Ehepaar hatte mit massiven wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen: Trotz urigem Ambiente war das Speisenangebot lieblos und die Gästefrequenz über längere Zeit gering. Bei einem ersten Besuch erkannte Rosin schnell die Schwachstellen, insbesondere die mangelnde Motivation und Expertise des Wirts, der am Zapfhahn steht, als würde ihn sein eigener Betrieb nichts angehen. Im Gegensatz dazu zeigte Verena Schütz durchaus Talent und Engagement.

Rosin entschied sich, sie in einer angemieteten Fremdküche zu coachen, entwickelte eine neue Speisekarte und kehrte zunächst zurück, in der Annahme, das Ehepaar würde seine Vorschläge umsetzen. Dies erwies sich als Irrtum. Die Zusammenarbeit zwischen Hartmut und Verena funktionierte nicht; Hartmut fühlte sich durch Rosins Kritik in die Enge getrieben und reagierte aggressiv.

Bei einem weiteren Besuch eskalierte die Situation: Hartmut Schütz verweigerte Rosin den Handschlag, sprach von einer geballten Faust in der Tasche und warf ihm vor, ihn wie einen dummen Jungen zu behandeln. Daraufhin brach Rosin den Kontakt ab und reiste ab. In der Folge bereuen die Eheleute ihre Teilnahme an der Sendung. In einem Interview mit der Mittelhessischen Zeitung schildern sie, sie seien vom Team Rosins gegängelt und provoziert worden.

Hartmut Schütz habe sich vorgeführt gefühlt wie ein Schulbub, und die Renovierungsarbeiten hätten einen unfertigen, "Rosin-grau" genannten Zustand hinterlassen. Letztlich, so ihr Fazit, hätten sich alle Beteiligten diese Ausgabe von Rosins Restaurants sparen können. Die chemische Grundlage zwischen dem Gastwirt und dem Sternekoch stimmte von Anfang an nicht, und aus der gescheiterten TV-Episode wurde eine öffentliche Abrechnung





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