ESC-Halbfinale: Rumänin mit Bondage-Show und nackter Oberkörper

Das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest bot wieder alles, was ESC-Fans lieben. Alexandra Capitanescu aus Rumänien sorgte mit ihrer wilden Bondage-Show und ihrem Song "Choke me" für Kontroversen. Auch Michael Ostrowski und Victoria Swarovski sorgten für Lacher.

Schrill, schriller, ESC! Auch das zweite Halbfinale des " Eurovision Song Contest " bot am Donnerstagabend wieder alles, was ESC-Fans lieben. Und eine legte sogar noch eine Schippe drauf: Die Sängerin Alexandra Capitanescu (23) aus Rumänien ließ es in der Wiener Stadthalle mit einer wilden Bondage-Show krachen.

Dabei hatte ihr Titel "Choke me" (auf Deutsch etwa: "Würg mich") schon im Vorfeld für Kontroversen gesorgt. Mit Capitanescu sangen in der zweiten Runde 15 Künstler und Bands um die letzten zehn begehrten Tickets für das große Finale. Bei der, die in knappem Leder-Outfit samt Overkneestiefeln auftrat, ging es besonders heiß her. Weiße Seile aus Neonlicht fesselten sie zu Anfang an ihre Gitarristen.

Danach krabbelte die Musikerin auf allen Vieren über die Bühne, während Feuerfontänen, abgestimmt zu den Beats, in die Höhe schossen. Mir hat es das Glas vom Tisch gehauen.

" Der ganze Aufwand hatte sich am Ende gelohnt. Capitanescu schaffte es mit ihrem Skandal-Song ins Finale.an den Start ging, heizte der Menge mächtig ein. Leicht bekleidet und die Hüften schwingend, erinnerte die Blondine mit den wilden Locken an Shakira. Während des Auftritts stand die Sängerin zeitweise sogar auf einem Tisch.

Sie wird ebenfalls am Samstagabend im Finale stehen. Der trat mit nacktem, dafür multipel tätowiertem Oberkörper auf und konnte mit seinem Song "Ya Ya Ya" das Publikum in der Halle mitreißen. Kommentator Schorn scherzte bei so viel Haut: "Es gibt so Partys, da darf man möglicherweise nur obenrum oder untenrum etwas anhaben.

" "Wo ist Joachim Llambi, wenn man ihn mal braucht? " Präsentatorin Victoria Swarovski steht mit ihrer Performance den auftretenden Künstlern in nichts nach(32) und Michael Ostrowski (53). Das Duo sorgte bereits beim Opening für Lacher. Die beiden parodierten den Auftritt des österreichischen Sängers JJ, der mit "Wasted Love" den vergangenen ESC gewann.

Wie auch im ersten Halbfinale spielte sich das Team wieder die Bälle zu und brachte sogar das Publikum und die Künstler im Saal nach Walzerklängen zum Tanzen. Thorsten Schorn ulkte: "Wo is





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