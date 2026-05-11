ESC-Politische Unterstützung für den Boykott Israels gefordert

Sängerin Katja Ebstein hat in dem Rechtsstaatsthema-Talk "Hart aber fair" seine Unterstützung für den Boykott von mehreren Staaten für ihre Teilnahme Israels gezeigt. Gleichzeitig erinnert sie die Welt an den Holocaust.

Der ESC zwischen Musik und Politik! Sängerin Katja Ebstein (81) hat in "Hart aber fair" eine mutige Ansage zum Boykott mehrerer Länder wegen der Teilnahme Israels gemacht...

... Zum ESC-Boykott von fünf Ländern sagte sie emotionaler: "Ich bin sehr gespalten. Mit zwölf Jahren haben wir von Alain Resnais den Film 'Bei Nacht und Nebel' (Doku über den Holocaust, d. Red.

) gesehen und waren vollkommen geflasht, was Menschen mit Menschen machen.

". ... Die Sängerin über die Folgen: "Die irrsinnige Gewaltspirale, die daraus wächst, ist jetzt so weit, dass man sich fragt: Wenn sie die Hamas nicht finden in ihren 40 Meter tiefen Gängen, dann kann man nicht Kinder, Alte, das ganze Volk bestrafen.





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