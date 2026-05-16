Der ESC hat mich begeistert, weil er perfekt funktioniert und die Fans, die dahinterstecken, die Künstler, die sich daauf vorbereiten und die Techniker und Regisseure, die alles so sicher und perfekt hinbekommen, habe mich begeistert. Und der Contest selbst macht's zwar allmählich auch, aber vor allem, die Begeisterung und die Begeisterung anderer ESC-Fans.

Die Begeisterung für die ESC hatte ich in meiner Kindheit ignoriert und wurde aber von ' Satellite ' auf ein völlig neues Level getrieben. Mit Lena s ESC -Sieg hatte ich meine Begeisterung entdeckt und ich bin seitdem aktiv bei OGAE allerhand dabei, den ESC zu helfen, beliebter zu werden.

Auch wenn die letzten Plätze hart zu ertragen waren. Denn neben dem Contest selbst, die vielen Fans, die so viel Arbeit leisten, aber auch die Künstler, die so viel Zeit in den Auftritten investieren, dazu kommen die Techniker und Regisseure im Hintergrund und alles, was dazu führt, dass der ESC so perfekt funktioniert, ist auch für mich faszinierend





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ES ESC Lena Satellite Funktional Faust Passion Fans

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dramatische ESC-Halbfinale-Parodie: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski parodieren ESC-Sieger JJ und erleiden SchiffbruchDas zweite ESC-Halbfinale startete mit einer parodischen Version des ESC-Gewinners JJ von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski. Die Show endete jedoch mit einem Schiffbruch für die beiden.

Read more »

'Intro aus der Hölle': TV-Fans lästern über ESC-Einlage mit Victoria SwarowskiDas ging nach hinten los: Mit einer Parodie auf den ESC-Siegersong 2025 wollten Victoria Swarovski und Michael Ostrowski beim Halbfinale für Stimmung sorgen. Doch das TV-Publikum rechnete knallhart mit dem Intro ab.

Read more »

ESC: Fans lästern über Einlage mit Victoria Swarowski, „Intro aus Hölle“Das ging nach hinten los: Mit einer Parodie auf den ESC-Siegersong 2025 wollten Victoria Swarovski und Michael Ostrowski beim Halbfinale für Stimmung sorgen. Doch das TV-Publikum rechnete knallhart mit dem Intro ab.

Read more »

Victoria Swarovski begeistert ESC-Fans im zerrissenen Kleid mit Glitzer-LookMit einer überdrehten ESC-Parodie eröffnen Victoria Swarovski und Michael Ostrowski das zweite Halbfinale. Der Auftakt polarisiert, aber Swarovskis auffälliges Outfit kommt gut an.

Read more »