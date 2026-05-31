EsCALATION: PSG-Sieg führt zu schweren Krawallen in Paris

Nach dem Champions-League-Triumph von Paris Saint-Germain eskalierte die Situation in Paris: Zehntausende Fans, ursprünglich zum Feiern auf den Champs-Élysées, verwandelten die Stadt in einen Ort der Gewalt. Autos wurden angezündet, Geschäfte geplündert und eine Polizeiwache gestürmt. Über 230 Festnahmen, ein verletzter Polizist und massiver Polizeieinsatz prägen das Bild. Bereits im Vorjahr kam es nach einem PSG-Sieg zu ähnlichen Szenen. Für weitere Feierlichkeiten werden am Sonntag erneut Zehntausende erwartet, während Macron den Klub empfangen will.

In Paris ist es nach dem Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain erneut zu schweren Ausschreitungen gekommen. Zehntausende Fans hatten sich ursprünglich gefeiert auf den Prachtboulevard Champs-Élysées begeben, doch die fröhliche Stimmung schlug schnell in Gewalt um.

Mutwillige Chaoten zündeten reihenweise Autos an, griffen Geschäfte an und zerstörten sie. Eine Gruppe versuchte sogar, eine Polizeiwache zu stürmen. Die Videos in sozialen Medien zeigten ein Bild der Verwüstung: brennende Fahrzeuge, Barrikaden aus Fahrrädern und Straßenschlachten zwischen Polizei und gewalttätigen Teilnehmern. Nach Angaben des Innenministeriums wurden bis Mitternacht mehr als 230 Personen festgenommen.

Die Pariser Polizeipräfektur berichtete, dass kleinere Gruppen eine Bäckerei und ein Restaurant beschädigten und Feuer legten. Zudem wurde ein Polizeibeamter verletzt. Die Hauptringstraße um Paris wurde kurzzeitig von einer Menge blockiert, bevor die Polizei sie auflöste. Rund um das PSG-Stadion im 16.

Arrondissement hielten etwa 1.000 Beamte eine Menschenmenge in Schach und räumten Barrikaden. Bereits im Mai des letzten Jahres, nach dem ersten Titelgewinn von PSG, war es in Paris zu massiven Krawallen gekommen, bei denen landesweit mehr als 500 Festnahmen erfolgten und die Alarmstufe erhöht wurde. Damals waren 8.000 Polizeibeamten im Einsatz. PSG hatte das Finale in Budapest mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen Arsenal gewonnen und damit den Titel aus dem Vorjahr verteidigt.

Für den Sonntagnachmittag werden fast 100.000 Menschen zu weiteren Feierlichkeiten in Paris erwartet. Zudem plant Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den Verein im Elysée-Palast zu empfangen





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