Eschensterben in Rheinland-Pfalz: Schlauchpilz bedroht Baumarten

Ein eingeschleppter Schlauchpilz verbreitet das Eschensterben in Rheinland-Pfalz rasant. Der Anteil geschädigter Bäume stieg im Jahr 2025 um 18 Prozentpunkte, was forstwirtschaftliche und ökologische Maßnahmen erfordert.

Das Eschensterben schreitet in Rheinland-Pfalz mit alarmierender Geschwindigkeit voran, da ein eingeschleppter Schlauchpilz die heimischen Bestände massiv dezimiert. Besonders besorgniserregend ist der rapide Anstieg der geschädigten Bäume, wobei die Anzahl der betroffenen Eschen innerhalb eines einzelnen Jahres um 18 Prozentpunkte auf ein Niveau im Jahr 2025 angestiegen ist. Diese Entwicklung stellt die Forstwirtschaft und den Naturschutz vor drängende Herausforderungen, da die Gemeine Esche als wichtige Laubbaumart sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich von großer Bedeutung ist. Die zunehmende Gefährdung dieser Baumart erfordert unverzügliches Handeln, um ihre Existenz in den Wäldern der Region zu sichern.

Umfang und Mechanismus der Eschen-Plage

Christoph Scheld, Sprecher des Umweltministeriums in Mainz, betont, dass die heimische Esche in Rheinland-Pfalz zwar präsent, aber zahlenmäßig eher eine Nebenrolle spielt. Der Gesamtbestand umfasst etwas über 9.000 Hektar, was einem Flächenanteil von gerade mal 1,1 Prozent entspricht. Diese Bäume sind überwiegend in Gesellschaft mit anderen Laubbaumarten wie Buchen und verschiedenen Ahornarten zu finden. Die typischen Krankheitsbilder, die durch den Schlauchpilz verursacht werden, umfassen eine rasch voranschreitende Blattwelke, erheblichen Blattverlust sowie das Absterben von Trieben. Hinzu kommen Stammnekrosen, die das gesamte Gefäßsystem des Baumes schädigen und letztlich zum Absterben der gesamten Pflanze führen.

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Ökologische und forstwirtschaftliche Bedeutung

Die Gemeine Esche, lateinisch Fraxinus excelsior, ist eine äußerst vielseitige Baumart, die sich durch ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Standorte auszeichnet. Sie liebt die Nähe von Bächen und Flüssen, kann jedoch auch an mäßig trockenen Kalkstandorten gedeihen, wobei sie Standorte mit guter Nährstoffversorgung besonders schätzt. Nach der Buche und der Eiche gehört die Esche zu den wichtigsten Laubnutzhölzern in Mitteleuropa. Aufgrund ihrer besonderen Biegsamkeit und hohen Belastbarkeit wird ihr Holz traditionell für Werkzeugstiele, Bögen, Speere und Wagenachsen verwendet. In der modernen Nutzung findet das Holz auch Anwendung im Möbelbau für edle Furniere sowie bei der Herstellung von Sportgeräten.

Kulturelle Mythologie und historische Relevanz

Die Esche besitzt eine tiefe Verwurzelung in der europäischen Mythologie und Kulturgeschichte. In der griechischen Mythologie war sie dem Meeresgott Poseidon geweiht, und ein besonders bekannter Speer aus Eschenholz ist der des Kentauren Chiron. In der nordischen Edda-Sage sowie in der germanischen Schöpfungsgeschichte spielt der Baum ebenfalls eine zentrale Rolle. Auch bei den Kelten schrieben die Druiden der Esche eine enge Verbindung zum Wasser zu und fertigten ihre Zauberstäbe aus Eschenholz, um unter anderem Regenzauber zu praktizieren. Seit der Antike und im Mittelalter, beschrieben unter anderem von Hildegard von Bingen, wurden Eschenblätter und -rinde als harntreibende, fiebersenkende oder rheumalindernde Mittel eingesetzt.

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Ökologische Vielfalt und Bedrohungsszenario

Die ökologische Bedeutung der Esche ist enorm, da etwa 1.000 Spezies mit der Esche oder Eschenwäldern in Verbindung stehen. Darunter befinden sich 12 Vogelarten, 55 Säugetiere, 58 Laubmoose, 68 Pilze und 548 Flechten, wie Christoph Scheld unter Verweis auf eine britische Studie von 2014 ausführt. Die Bedrohung durch den Schlauchpilz begann bereits in den 1990er Jahren, hat sich in jüngster Zeit jedoch massiv verschärft. Der Anteil deutlich geschädigter Eschen ist laut Waldzustandsbericht innerhalb eines Jahres um 18 Prozentpunkte gestiegen. Diese Entwicklung wird noch durch die extremen Witterungsbedingungen des vergangenen Sommers verstärkt, da die extreme Hitze und die anhaltende Dürre den Wäldern zusätzlich zusetzen.

Zukünftige Strategien und politische Forderungen

Katrin Eder, die ehemalige Umweltministerin und jetzige Grüne-Fraktionschefin im Landtag, fordert konkrete Maßnahmen zum Schutz der verbleibenden Bestände. Sie argumentiert, dass die Standorte der Eschen dringend erforscht werden müssen, um widerstandsfähige Eschen gezielt zu erhalten. Zudem soll die natürliche Verjüngung der Bäume gefördert werden, um einen nachhaltigen Ersatz für die sterbenden Bäume zu gewährleisten. Eder betonte, dass die Esche auch in Zukunft ihren festen Platz in unseren Wäldern haben muss. Diese Position unterstreicht die Dringlichkeit, nicht nur die aktuellen Schäden zu bekämpfen, sondern langfristige Strategien zur Resilienz der Wälder zu entwickeln.