ESGold gewinnt zwei Partner für Montauban-Rückstandeverwertung in Québec

ESGold schließt Absichtserklärungen mit Gestion D.S. 50 Inc. und Culture H. Dolbec Inc. für den Verkauf von bis zu 500.000 Tonnen Bergbau-Rückständen zum Baueinsatz ein.

Das börsennotierte Explorationsunternehmen ESGold hat zwei neue Absichtserklärungen unterzeichnet, die den potenziellen Verkauf von behandelten Bergbau-Rückstände n aus dem Montauban - Gold-Silber-Projekt im kanadischen Québec regeln. Die Partnerschaften mit Gestion D.S. 50 Inc. und Culture H. Dolbec Inc. öffnen neue wirtschaftliche Perspektiven über die reine Edelmetallgewinnung hinaus. Durch diese Kooperationen entsteht ein Weg, historische Abfallstoffe in verwertbare Baustoffe zu transformieren.

Vereinbarungen mit Gestion D.S. 50 und Culture H. Dolbec

ESGold hat eine Memorandum of Understanding (MOU) mit Gestion D.S. 50 Inc. abgeschlossen, die dem Unternehmen eine jährliche Abnahme von bis zu 200.000 Tonnen neutralisierter Rückstände ermöglicht. Dieses Abkommen folgt kurz auf eine vorherige Vereinbarung mit Culture H. Dolbec Inc., die eine jährliche Kapazität von bis zu 300.000 Tonnen vorsieht. Zusammengenommen decken diese beiden Absichtserklärungen eine potenzielle Gesamtmenge von bis zu 500.000 Tonnen pro Jahr ab.

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Die genannten Mengen repräsentieren die maximalen möglichen Abnahmemengen für die jeweiligen Partner. Es handelt sich hierbei um unverbindliche Absichtserklärungen, die noch keine festen Verpflichtungen zur Lieferung oder Abnahme darstellen. Die Unternehmen sehen darin eine Chance, das gewonnene Material für zugelassene Bauanwendungen zu nutzen, sobald die erforderlichen technische und ökologischen Standards erfüllt sind.

Verarbeitungskapazität und regulatorische Hürden

Das Montauban-Projekt verfügt aktuell über eine behördliche Genehmigung zur Verarbeitung von bis zu 300.000 Tonnen historischen Aufbereitungsrückständen pro Jahr. Die in den neuen Vereinbarungen vorgesehenen Volumina von insgesamt 500.000 Tonnen liegen somit deutlich über der derzeitigen zugelassenen Kapazität. Eine Steigerung der Verarbeitungsmenge würde zusätzliche behördliche Genehmigungen und regulatorische Anpassungen erfordern.

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ESGold betont, dass die Absichtserklärungen zunächst das breite Interesse an der Nutzung des behandelten Materials in der Region unterstreichen. Die Preise und weiteren wirtschaftlichen Bedingungen für den Verkauf der Baustoffe sind jedoch noch nicht festgelegt. Das Management geht davon aus, dass die Partnerschaften eine solide Basis für zukünftige kommerzielle Verhandlungen bilden, sobald die technischen Anforderungen klar definiert sind.

Transformation von Bergbau-Abfall zu Baustoff

Im Rahmen des Montauban-Projekts lagern seit mehr als einem Jahrhundert Rückstände aus dem Bergbau an der Oberfläche. ESGold plant, aus diesem Material zunächst verbliebenes Gold und Silber zurückzugewinnen. Das verbleibende Gestein soll anschließend behandelt, neutralisiert und stabilisiert werden, um es als Gesteinskörnung für Bauzwecke nutzbar zu machen.

Solche Gesteinskörnungen finden typischerweise Anwendung in der Straßenbauindustrie oder als Bestandteil von Beton. Die Nutzung dieses Materials könnte den Bedarf an neuerlicher Lagerung von Abfallstoffen signifikant reduzieren. Voraussetzung für den Verkauf ist jedoch, dass die aufbereiteten Rückstände strikt die vorgeschriebenen technischen und ökologischen Standards einhalten. CEO Gordon Robb und Director Gordon Robb betonen, dass das Projekt über die reine Edelmetallproduktion hinausgeht.

Nächste Schritte: Prüfungen und finale Verträge

Beide Vereinbarungen mit Gestion D.S. 50 Inc. und Culture H. Dolbec Inc. sind unverbindlich und enthalten weder garantierte Abnahmemengen noch Mindestvolumina. Künftige Lieferungen hängen von der detaillierten Charakterisierung des Materials, durchgeführten Umweltprüfungen und der Erteilung weiterer regulatorischer Genehmigungen ab. ESGold wird nun die erforderlichen Materialtests vorantreiben.

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Gleichzeitig führt das Unternehmen kommerzielle Verhandlungen, um die spezifischen Bauanwendungen und Lieferbedingungen zu klären. Diese Arbeiten sollen bestimmen, für welche konkreten Projekte die behandelten Rückstände geeignet sind und unter welchen Bedingungen verbindliche Liefervereinbarungen geschlossen werden können. Die Partnerschaften markieren einen strategischen Schritt zur langfristigen wirtschaftlichen Nutzung der Bergbau-Standorte in Québec.