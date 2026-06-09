Eskalation bei Maischberger: Dröge wirft Aiwanger Hetze vor

Eine Migrationstalkshow zwischen Katharina Dröge und Hubert Aiwanger eskaliert: Während Aiwanger konsequente Abschiebungen von Straftätern fordert, wirft ihm Dröge vor, Stimmung gegen Migranten zu schüren. Die Debatte über Integration und Rechtsstaatlichkeit erreicht einen Tiefpunkt.

In der Polit- Talkshow von Sandra Maischberger came Bundestagsfraktionsvorsitzende der Grüne n, Katharina Dröge (41), und Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (51, Freie Wähler ) bei einer Debatte über Migration heftig aneinander.

Während Aiwanger energisch die schnellere Abschiebung migrantischer Straftäter forderte, weil der Staat sonst seine Glaubwürdigkeit verliere, widersprach Dröge heftig. Sie warf ihm vor, die Debatte zu verwirren, und betonte, es gehe um gut integrierte Familien mit Kindern, nicht um Straftäter. Auf die Frage, ob sie Straftäter abschieben würde, antwortete sie zwar bejahend, betonte aber, dass diese zuerst ins Gefängnis gehörten.

Aiwanger räumte ein, dass Familien mit kleinen Kindern schwierig seien, nannte sie aber eine Minderheit im Vergleich zu gewalttätigen Männern, die nicht abgeschoben werden könnten. Dröge beschuldigte ihn daraufhin, Stimmung gegen in Deutschland lebende Menschen zu schüren und zu hetzen. Aiwanger beharrte darauf, lediglich die Realität darzustellen, und warf den Grünen vor, die Probleme zu schönzureden. Die Bevölkerung sehe die Notwendigkeit, gegen unkontrollierte Zuwanderung vorzugehen





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