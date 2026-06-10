Eskalation im Nahen Osten: Iran führt Raketenangriffe nach US-Luftschlägen durch, Kuwait aktiviert Luftabwehr

Nach dem Abschuss eines US-Militärhubschraubers durch den Iran starten die USA Vergeltungsschläge. Der Iran reagiert mit Raketenangriffen auf US-Stützpunkte in der Region und beansprucht Treffer in Kuwait, Bahrain und Jordanien. Kuwait aktiviert seine Luftabwehr. Die USA beenden ihre Angriffe, drohen aber mit weiterer Verteidigung. Israel erwägt eigenständigen Militärschlag.

Kuwait hat am Mittwochmorgen seine Luftabwehr aktiviert, nachdem der Golfstaat eigenen Angaben zufolge unter Beschuss aus dem Iran geraten sein soll. Teheran erklärte, das Land ins Visier genommen zu haben, um sich für US-Luftangriffe am frühen Mittwochmorgen zu rächen.

Der Iran beanspruchte zudem Angriffe auf Bahrain und Jordanien für sich. Dieser Vergeltungsschlag der iranischen Revolutionsgarde war eine Reaktion auf die amerikanischen Luftangriffe, die nach dem Absturz eines US-Armeehubschraubers nahe der strategisch wichtigen Straße von Hormus begannen. Die US-Streitkräfte hatten zuvor mitgeteilt, ihre Angriffe auf Ziele im Iran seien abgeschlossen. Das Regionalkommando Centcom erklärte auf der Plattform X, die Verteidigungsschläge als Antwort auf den iranischen Abschuss eines Apache-Hubschraubers seien beendet.

Ziel waren iranische Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Überwachungsradaranlagen im Bereich der Straße von Hormus. US-Medien berichteten von Angriffen in drei Wellen. Das Militär sprach von einer verhältnismäßigen Antwort auf den iranischen Abschuss. Die US-Streitkräfte seien weiterhin bereit, sich gegen ungerechtfertigte iranische Aggressionen zu verteidigen.

Nach diesen US-Angriffen drohte der Iran mit weiteren Gegenschlägen. Außenminister Abbas Araghtschi schrieb auf X, die schlagkräftigen Streitkräfte ließen keinen Angriff unbeantwortet und forderte die USA auf, die Region zu verlassen, um in Sicherheit zu sein. Das US-Nachrichtenportal Axios zitierte einen US-Beamten, wonach die Luftangriffe iranische Luftabwehr- und Radarsysteme rund um die Straße von Hormus trafen. Centcom begründete die Mission als verhältnismäßige Antwort.

Ein US-Regierungsvertreter teilte der Nachrichtenagentur AP mit, der abgestürzte US-Militärhubschrauber sei nach einer Kollision mit einer iranischen Drohne zu Boden gegangen. Ob die Kollision absichtlich erfolgte, blieb unklar; die Ermittlungen dauerten. Präsident Donald Trump erklärte, der Iran habe den Hubschrauber während eines Patrouillenfluges über der Straße von Hormus abgeschossen, und die USA müssten notwendigerweise reagieren. Das US-Militär begann auf Trumps Anweisung mit Vergeltungsschlägen, die um 17.00 Uhr US-Ostküstenzeit begannen.

Die beiden Piloten des abgeschossenen Apache-Hubschraubers blieben unverletzt. In der Hafenstadt Sirik am Golf von Oman wurden Explosionen gemeldet, die jedoch nicht eindeutig zugeordnet werden konnten. Gleichzeitig gibt es Berichte, dass Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu unter Umständen zu einem eigenständigen Militärschlag gegen den Iran ohne US-Unterstützung bereit sein könnte. Die Situation in der Region bleibt äußerst angespannt, nachdem sich die USA und der Iran direkt militärisch attackierten und weitere Eskalation droht





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