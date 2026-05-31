Eskalation im Nahen Osten: Israel rückt im Libanon vor, Iran beharrt auf Rechte, USA drohen mit weiteren Angriffen

Die Region erlebt eine neue Phase der Gewalt: Israelische Truppen haben im Südlibanon strategische Positionen eingenommen, die Hisbollah beschiesst weiterhin Israel. Frankreich kritisiert die israelische Besetzung als völkerrechtswidrig, während die USA unter Trump neue Drohungen gegen den Iran artikulieren. Der Iran setzt seine Gasförderung teilweise wieder auf und lehnt Verhandlungen ohne Garantien ab.

Der Iran befindet sich weiterhin in einer angespannten Lage, die von der Regierungssprecherin Fatemeh Mohajerani als "Schatten des Krieg es" beschrieben wird. Die Streitkräfte des Landes blieben in Alarmbereitschaft, während parallel die wirtschaftliche Erholung voranschreite.

Mohajerani warf den USA vor, mit ihrer Seeblockade "Piraterie" zu betreiben. Im syrischen Konfliktraum rückten israelische Einheiten nach Angaben der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana in Teilen der Provinzen Quneitra und Deraa im Süden Syriens vor, errichteten provisorische Kontrollpunkte und durchsuchten Passanten, zogen sich jedoch nach mehreren Stunden wieder zurück. Gleichzeitig greifen iranische Revolutionsgarden laut iranischen Staatsmedien Stützpunkte von Separatistengruppen im Nordirak an, wobei die genauen Orte nicht genannt werden.

Im Libanon wirft Ministerpräsident Nawaf Salam Israel vor, den südlichen Landesteil weitreichend zu zerstören und damit zu versuchen, "die Geschichte auszuradieren". Die Kriegskosten seien immens, und das Land dürfe nicht zum "Faustpfand" regionaler Konflikte werden. Nach einem israelischen Luftangriff nahe eines Krankenhauses in Tyrus wurden nach libanesischen Angaben 13 Mitarbeiter verletzt und erheblicher Sachschaden verursacht. Die libanesische Regierung rief die internationale Gemeinschaft auf, den israelischen Angriffen Einhalt zu gebieten.

Die seit Mitte April bestehende, von der Hisbollah nicht anerkannte Waffenruhe wird weiterhin durch Wechselseitige Angriffe untergraben: Während die Hisbollah Israel beschiesst, rückt die israelische Armee im Südlibanon gegen die vom Iran unterstützte Miliz vor. Nach der Einnahme der historischen Kreuzritterfestung Beaufort erklärte Israels Verteidigungsminister Israel Katz, dies sei eine klare Botschaft an alle Feinde: Wer israelische Bürger bedrohe, verliere strategische Positionen.

Katz kündigte an, dass die Soldaten in der Festung bleiben würden, die von Israel als Teil einer Sicherheitszone beansprucht, von Libanon jedoch als Besetzung libanesischen Gebiets betrachtet wird. Die Eskalation hat internationale Reaktionen ausgelöst: Frankreich forderte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Außenminister Jean-Noël Barrot betonte, nichts rechtfertige die israelische Vertiefung der Besetzung libanesischen Territoriums. Während Frankreich das Recht Israels auf Selbstverteidigung gegen Hisbollah-Angriffe anerkenne, bezeichne er die jüngsten Operationen als "schwerwiegenden Fehler" und Verstoß gegen das Völkerrecht.

Unterdessen dämpfte US-Präsident Donald Trump in einem Fox-News-Interview die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung und deutete neue Angriffe auf Ziele im Iran an, sollte Teheran nicht auf US-Forderungen eingehen. Im Iran selbst wird die Gasförderung auf drei Offshore-Plattformen im Feld Süd-Pars nach israelischen Angriffen auf landbasierte Verarbeitungsanlagen wiederaufgenommen. Die Plattformen seien unbeschädigt, das geförderte Gas werde zu anderen Anlagen umgeleitet, so Turadsch Dehgani, Chef der Pars Oil and Gas Company.

Der iranische Chefunterhändler Mohammad Baqer Ghalibaf erklärte unterdessen, der Iran werde kein Abkommen mit den USA akzeptieren, solange die Rechte des iranischen Volkes nicht garantiert seien. Es herrsche kein Vertrauen in die Versprechen des Feindes; nur spürbare Ergebnisse könnten zu iranischen Zugeständnissen führen. Ghalibaf äußerte sich nach seiner Wiederwahl zum Parlamentspräsidenten. In Teheran wurde zudem ein Café im Stadtzentrum wegen angeblicher Förderung "satanistischer" Aktivitäten von den Behörden geschlossen





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