Eskalation im Nahen Osten: Militärische Angriffe und widersprüchliche Berichte über Iran-Abkommen

Die Region erlebt einePhase intensiver militärischer Aktionen und diplomatischer Verwirrung. Während iranische Quellen von einer vorläufigen Einigung mit den USA sprechen, dementiert Präsident Trump dies. Gleichzeitig kommt es zu israelischen Angriffen im Libanon, zur Abfangen iranischer Drohnen durch die USA und zu einem Raketenangriff des Iran auf Kuwait, der abgefangen wird. Die Revolutionsgarden drohen mit Vergeltung, und Kuwait macht den Iran für die Aggression verantwortlich.

Der Nahe Osten bleibt in einer Phase extremer Spannungen und militärischer Auseinandersetzungen, wobei die Berichte über Vorgänge in der Region teilweise schwer zu verifizieren sind.

Während iranische Stellen von einer vorläufigen Einigung mit den USA über ein Rahmenabkommen sprechen, das eine 60-tägige Phase umfassen soll, werden diese Angaben von US-Präsident Donald Trump klar dementiert. Parallel dazu eskalieren die direkten militärischen Angriffe in der Region. Israel hat erstmals wieder einen präzisen Angriff in Beirut durchgeführt, was zu mehr als einem Dutzend Toten im Libanon führte, nachdem zuvor iranische Drohnen gestartet worden waren.

Das US-Zentralkommando (Centcom) bestätigte, dass alle fünf iranischen Angriffsdrohnen abgefangen wurden, ebenso wie eine sechste, deren Start verhindert werden konnte. Kuwait verurteilte scharf den Angriff einer iranischen ballistischen Rakete auf sein Territorium, die von kuwaitischen Streitkräften abgefangen wurde. Der Iran beschuldigt die USA, zuvor einen Luftangriff auf einen Militärstützpunkt in Bandar Abbas ausgeführt zu haben. Die iranischen Revolutionsgarden drohen mit einer entschiedenen Antwort auf weitere US-Angriffe.

Der Golfstaat Kuwait macht den Iran voll für den Raketenangriff verantwortlich und fordert ein sofortiges Ende der Aggression. Der Iran verurteilt den US-Angriff auf Bandar Abbas und bekundet Solidarität mit Oman angesichts von Drohungen US-amerikanischer Vertreter. Die Berichte westlicher Medien, ein Abkommen sei bereits abgeschlossen, werden von iranischer Seite als falsch zurückgewiesen.

Trump hatte zudem einen Bericht des iranischen Staatsfernsehens zurückgewiesen, der eine Kompromisslösung mit einer gemeinsamen Verwaltung der Straße von Hormus durch den Iran und Oman innerhalb eines Monats erwähnte, und betont, kein Land werde die Kontrolle über die Wasserstraße erhalten





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