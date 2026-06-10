Eskalation im Nahen Osten: USA starten Vergeltungsschläge gegen Iran nach Hubschrauberabsturz

Nach dem Absturz eines US-Militärhubschraubers in der Straße von Hormus starten die USA Luftangriffe auf Ziele im Iran. Der Iran reagiert mit Drohungen und eigenen Angriffsmeldungen. Kuwait und weitere Golfstaaten sind in den Konflikt involviert.

Die Spannungen im Nahen Osten eskalierten in der Nacht zum Mittwoch, als die USA nach dem Absturz eines Militärhubschraubers in der Straße von Hormus Vergeltung sschläge gegen den Iran starteten.

US-Präsident Donald Trump machte den Iran für den Vorfall verantwortlich und kündigte eine notwenige Reaktion an. Das US-Militär, genauer das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom, bestätigte die Angriffe über die Plattform X. Diese zielten nach US-Angaben auf iranische Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Überwachungsradaranlagen im Bereich der strategisch wichtigen Meerenge. Die Mission sei als verhältnismäßige Antwort auf die ungerechtfertigte iranische Aggression konzipiert. Medienberichten zufolge wurden die Angriffe in drei Wellen durchgeführt.

Parallel dazu meldete Kuwait, seine Luftabwehr aktiviert zu haben, nachdem der Golfstaat eigenen Angaben zufolge unter Beschuss aus dem Iran geraten sei. Der Iran beanspruchte seinerseits Angriffe auf Kuwait, Bahrain und Jordanien für sich, um sich für die US-Luftangriffe zu rächen. Die iranische paramilitärische Revolutionsgarde erklärte, Raketen auf den US-Militärstützpunkt Muwaffak Salti in Jordanien abgefeuert zu haben, was zunächst weder von Jordanien noch von den USA bestätigt wurde. Auf der Basis sollen auch F-35-Kampfjets und andere Flugzeuge stationiert sein.

Der unmittelbare Auslöser der Eskalation war der Absturz eines US-amerikanischen Apache-Hubschraubers vor der Küste des Oman. Laut einem US-Regierungsvertreter, der sich an die Nachrichtenagentur AP wandte, kam es zu einer Kollision mit einer iranischen Drohne. Ob der Zusammenstoß vorsätzlich erfolgte, blieb zunächst unklar; die Ermittlungen dauerten an. Präsident Trump sprach öffentlich davon, dass der Iran den Hubschrauber während eines Patrouillenfluges abgeschossen habe.

Die beiden Piloten blieben unverletzt. In ersten offiziellen Stellungnahmen hieß es lediglich, der Absturz werde untersucht. Unabhängige Medien wie CNN und CBS News hatten zuvor bereits über eine Kollision mit einer iranischen Drohne berichtet. Die iranische Reaktion auf die US-Angriffe ließ nicht lange auf sich warten.

Außenminister Abbas Araghtschi drohte über die Plattform X mit Gegenschlägen. Er betonte, die schlagkräftigen Streitkräfte des Iran würden keinen Angriff und keine Bedrohung unbeantwortet lassen. In markigen Worten forderte er die USA auf, die Region zu verlassen, wenn sie in Sicherheit sein wollten, und verwies auf das tragische Schicksal von Eindringlingen in der Geschichte des Persischen Golfs.

Unterdessen berichteten iranische Staatsmedien von Explosionen auf der Insel Keschm in der Straße von Hormus sowie in der Hafenstadt Sirik am Golf von Oman. Diese Meldungen ließen sich zunächst nicht eindeutig zuordnen. Nach den US-Angriffen auf Ziele im Iran hatte Teheran zudem erklärt, Angriffe auf Bahrain und Jordanien für sich zu beanspruchen. Die Revolutionsgarde behauptete, Raketen auf die US-Basis in Jordanien abgefeuert zu haben.

Kuwait meldete seinerseits, die Luftabwehr aktiviert zu haben, nachdem es unter Beschuss geraten sei. Die Entwicklung zeigt, wie schnell eine einzelne Viktums zu einer regionalen Eskalation führen kann, bei der mehrere Golfstaaten involviert sind und die Gefahr eines breiteren Konflikts droht





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