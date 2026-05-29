Eskalation vor dem Fame-Fighting-Kampf: Aleks Petrovic attackiert Chase DeMoor

Nach einem platten Termin und massiven KI-Provokationen kochen die Emotionen zwischen Aleks Petrovic und Chase DeMoor vor ihrem Boxkampf in Leverkusen hoch.

Die Spannungen vor dem bevorstehenden Boxkampf bei Fame Fighting International haben ein völlig neues Level erreicht und drohen kurz vor dem eigentlichen Ereignis völlig zu eskalieren.

Eigentlich war für den Freitagabend ein virtuelles Aufeinandertreffen zwischen den Kontrahenten Aleks Petrovic und Chase DeMoor geplant. In einer offiziell angekündigten Videoschalte sollten die beiden Prominenten erstmals direkt miteinander kommunizieren, um die Stimmung vor dem physischen Kampf am nächsten Samstag weiter anzuheizen und die Zuschauer in Spannung zu halten. Doch die Erwartungen wurden auf spectrometers Weise enttäuscht, als der US-amerikanische Netflix-Star DeMoor schlichtweg nicht zum vereinbarten Termin erschien und die geplante Schalte schwänzte.

Petrovic, der vor allem durch seine Teilnahme an kontroversen Formaten wie Temptation Island VIP bekannt wurde, reagierte prompt und äußerst emotional auf diesen Fehltritt. In einer öffentlichen Ansage machte er seinem Frust Luft und fragte den Amerikaner direkt, wo er bleibe. Er betonte mit Nachdruck, dass alles vorbereitet gewesen sei und man bereits eine gute halbe Stunde auf den Gegner gewartet habe.

Für Petrovic ist dieses Verhalten nicht nur ein Zeichen von Feigheit, sondern auch ein massiver Mangel an Respekt gegenüber allen Beteiligten, insbesondere gegenüber den Mitarbeitern von BILD, die den Termin organisiert und vorbereitet hatten. Er warf DeMoor vor, lediglich in der Lage zu sein, bearbeitete Videos zu produzieren, in der Realität jedoch eine völlig andere, weitaus schwächere Person zu sein, die es nicht wagt, sich dem Gegner in einem einfachen Gespräch zu stellen.

Dieser Vorfall ist jedoch nur die Spitze eines Eisbergs aus gegenseitigen Provokationen, die bereits seit Wochen anhalten und immer eine neue Dimension erreichen. Vor allem Chase DeMoor scheint eine besondere Freude daran zu finden, Petrovic systematisch an seine Grenzen zu treiben. Dabei nutzt der US-Amerikaner moderne Technik, um seinen Gegner psychologisch zu demoralisieren. Besonders kontrovers wurde ein KI-generiertes Video, in dem Aleks Ex-Verlobte Vanessa Nwattu eine zentrale Rolle spielt.

In diesem Clip wird sie als animierter Schmetterling dargestellt, der einen Beutel mit der Aufschrift Maskuliner-Mann-Entferner präsentiert. In dem Video wird behauptet, dass dieses fiktive Mittel dazu dienen soll, Petrovic seiner maskulinen Art zu berauben, damit er seine Partnerin nicht mehr wie eine Motte behandle.

Zudem wurde Petrovic in diesem Zusammenhang spöttisch als Petrofisch bezeichnet, was die öffentliche Lächerlichkeit erhöhen sollte. Die Provokationen treffen einen sehr empfindlichen Punkt, da die Beziehung zwischen Petrovic und Vanessa Nwattu ohnehin extrem turbulent verlief und öffentlich zerbrach. Die Trennung des Paares erfolgte unter dramatischen Umständen vor den Kameras von Temptation Island VIP, nachdem die Beziehung bereits drei Jahre lang gehalten hatte. Während der Ausstrahlung der Sendung kamen schwere Vorwürfe auf, die bis heute nachwirken.

Vanessa sprach von emotionalem Missbrauch und beschrieb eine Atmosphäre der ständigen Aggression. Zwar seien diese Ausbrüche nicht physisch gegen sie gerichtet gewesen, doch die Wut von Aleks habe dazu geführt, dass in ihrer gemeinsamen Wohnung Türen und sogar ein Fenster zerstört wurden.

Zudem soll er ihr untersagt haben, mit ihrem sozialen Umfeld über die Probleme in der Beziehung zu sprechen, was als kontrollierendes Verhalten gewertet wurde. Die aktuelle Situation wird dadurch noch komplizierter, dass die beiden derzeit gemeinsam in der RTL-Show Prominent getrennt zu sehen sind. Auch dort ist die Stimmung explosiv, was Chase DeMoor gnadenlos für seine psychologische Kriegsführung nutzt.

Er ging sogar so weit, ein knallpinkes T-Shirt mit der Aufschrift I love Vanessa zu tragen, um Petrovic während des Trainings und in sozialen Medien weiter zu reizen. Eine weitere Fälschung mittels künstlicher Intelligenz zeigte DeMoor und seinen Trainer in einer intimen Pose, was bei Petrovic erneut für erheblichen Frust und Wut sorgte. Nun steuern die beiden auf den 6. Juni zu, an dem es in Leverkusen im Ring zur endgültigen Entscheidung kommen soll.

DeMoor hat diesen Termin bereits als den Tag der Abrechnung tituliert. Es bleibt abzuwarten, ob sich die aufgestaute Wut in einem fairen sportlichen Wettkampf entlädt oder ob die persönlichen Anfeindungen die Oberhand gewinnen. Für Petrovic geht es nun nicht mehr nur um einen Sieg im Ring, sondern um die Wiederherstellung seiner Ehre nach den zahlreichen digitalen Angriffen und der öffentlichen Bloßstellung durch seine Vergangenheit





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