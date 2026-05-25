Eskalierende Ebola‑Krise im Kongo: Gewalt, Flucht von Patienten und fehlende Impfstoffe verschärfen Notlage

In der DR Kongo droht die Ebola-Epidemie weiter zu wachsen, weil Angehörige Leichen fordern, Kliniken angezündet werden und Infizierte fliehen. WHO‑Chef warnt vor wachsender Gefahr für das Land und Nachbarstaaten, während bislang kein Impfstoff gegen den Bundibugyo‑Stamm verfügbar ist.

In der Demokratischen Republik Kongo spitzt sich die Ebola -Krise weiter zu, weil Angehörige Verstorbener und Erkrankter die Arbeit der Helfer zunehmend behindern. Nach Angaben des WHO ‑Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus dürfe man davon ausgehen, dass die Epidemie noch weiter an Intensität gewinnen wird, bevor sich die Lage stabilisiert.

Die Nachrichtenagentur Associated Press hat mit dem Klinikdirektor Richard Lokudu aus dem kleinen Städtchen Mongbwalu im Nordosten des Landes telefoniert. Er schilderte, dass am Sonntagabend eine aufgebrachte Menschenmenge die Klinik gestürmt habe und die Herausgabe zweier Leichen verlangt habe. Dabei sei es zu Schüssen gekommen. Am Vortag sei ein Zelt der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in Brand gesetzt worden, und bereits am Donnerstag sei eine weitere Klinik in der benachbarten Stadt Rwampara angezündet worden.

Soldaten sichern aktuell den Tatort in Mongbwalu, doch die Gefahr von weiteren Angriffen bleibt bestehen. Die Lage vor Ort ist von Chaos und Angst geprägt. Mindestens achtzehn mutmaßlich infizierte Personen seien aus medizinischen Einrichtungen geflohen und gelten seitdem als untergetaucht. Viele Angehörige haben bereits Leichen aus den betroffenen Einrichtungen mitgenommen, obwohl Experten eindringlich davor warnen, die Verstorbenen selbst zu waschen und zu bestatten.

Traditionelle Bestattungsriten erhöhen das Risiko einer Ansteckung deutlich, weil Ebola‑Tote hoch ansteckend sind. In den Dörfern um Mongbwalu wird die Bevölkerung von der Angst getrieben, dass jede Berührung des Leichnams das Virus weiterverbreiten könnte. Eine trauernde Frau, die um einen der Verstorbenen weinte, erklärte, dass das Virus sich schneller ausbreite, als die Behörden Gegenmaßnahmen ergreifen könnten.

Die Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der Krise: Laut Ghebreyesus sind seit Ausbruch des seltenen Bundibugyo‑Stamms des Ebola‑Virus bereits rund zweihundertzwanzig Menschen an der Krankheit gestorben, während die Verdachtsfälle bei etwa neunhundert liegen. Die WHO hat den Ausbruch bereits zu einer gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Die Eindämmung wird durch die prekäre Sicherheitslage in den kongolesischen Provinzen Ituri und Nord‑Kivu zusätzlich erschwert. Einsatzkräfte berichten von anhaltenden Kämpfen zwischen Milizen und staatlichen Truppen, die das Eindringen von Gesundheitshelfern verhindern.

Darüber hinaus gibt es bislang keinen zugelassenen Impfstoff gegen den Bundibugyo‑Stamm, was die Gefahr einer weiteren regionalen Ausbreitung erhöht. Der WHO‑Chef warnt, dass auch die Nachbarstaaten, die durch Bürgerkriege geschwächt sind, jetzt sofort handeln müssen, um eine grenzüberschreitende Epidemie zu vermeiden





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