Esperanza‑Projekt von Zacatecas Silver: Gold‑ und Silberressourcen im Tagebau unterbewertet

Zacatecas Silver verfügt über ein großes, kostengünstig erschließbares Gold‑ und Silberdepot in Morelos, Mexiko. Trotz fast 1 Million Unzen Gold und über 20 Millionen Unzen inferred Silber wird das Unternehmen am Markt nahezu null bewertet. Die Tagebaukonzeption, günstige Haufenlaugung und eine neue behördliche Genehmigung eröffnen erhebliches Aufwärtspotenzial.

Zacatecas Silver (ZAC) präsentiert mit seinem Esperanza‑Projekt eine seltene Kombination aus Silber ‑ und Gold ressourcen, die in der mexikanischen Bergbau landschaft schnell an Bedeutung gewinnt. Das Unternehmen hat ein Silber ‑Junior mit einer Marktkapitalisierung von rund 19 Millionen kanadischen Dollar, das gleichzeitig fast eine Million Unzen Gold in einem fortgeschrittenen Erkundungsstadium hält - ein Profil, das auf dem Markt bislang kaum beachtet wird.

Das Esperanza‑Deposit liegt im Bundesstaat Morelos, am nördlichen Rand des bekannten Fresnillo‑Silbergürtels, einem Gebiet, das für besonders hohe Silbergehalte (187 g/t AgEq, in hochgradigen Zonen bis 235 g/t) bekannt ist. Die erste Bohrung, El Cristo, hat bereits eine Schicht von 19 Metern sulfidführenden Gesteins mit Pyrit, Galenit und Sphalerit aufgezeigt. Das 4.000‑Meter‑Explorationsprogramm ist komplett finanziert und die Bohrungen laufen planmäßig.

Zusätzlich zu den 20,5 Millionen Unzen inferred Silber‑Äquivalent (AgEq) verfügt das Projekt über etwa 956 000 Unzen gemessene und angezeigte Gold‑Äquivalente (AuEq), die ebenfalls im Tagebau erschließbar sind.



Der Silber‑Spotpreis hat im Januar 2026 die Marke von 121 USD pro Unze überschritten, was das fünfte Jahr eines strukturellen Angebotsdefizits markiert. Die steigende Nachfrage wird von der wachsenden Nachfrage nach Photovoltaik‑Modulen, der Elektrifizierung des Verkehrs (Elektrofahrzeuge) und den energieintensiven KI‑Rechenzentren getrieben.

Während vergleichbare Projekte wie Defiance Silver oder Vizsla Silver mit einem In‑situ‑Preis von rund 0,65 USD pro AgEq‑Unze bzw. 3,90 USD bis 4,50 USD pro Unze gehandelt werden, weist Esperanza einen erheblich niedrigeren Preis auf, was auf eine enorme Bewertungslücke hinweist.



Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil von Esperanza liegt in seiner geplanten Abbaumethode: Das Projekt ist für den Tagebau konzipiert und soll mit einer kostengünstigen Haufenlaugung veredelt werden.

Im Gegensatz zu den meisten mexikanischen Goldprojekten, die auf unterirdische Stollen angewiesen sind, ermöglicht diese Kombination eine schnellere, günstigere und risikoärmere Entwicklung. Das Gestein wird vor Ort zerkleinert, in Haufen gelagert und dann mit einer chemischen Lösung ausgewaschen, wodurch erhebliche Einsparungen bei Energieverbrauch und Wasserbedarf entstehen. Die dafür benötigten Aufbereitungsanlagen kosten nur einen Bruchteil herkömmlicher Mühlen und amortisieren sich rascher.

Die mexikanische Regierung hat kürzlich die erste neue Tagebaugenehmigung seit 2020 erteilt, ein Präzedenzfall, der das regulatorische Umfeld für Projekte wie Esperanza positiv beeinflusst. Das Unternehmen erhielt am 16. März 2026 die Genehmigung für die El Cristo‑Bohrung und profitiert von der Freigabe von 100 von 176 zurückgestauten Genehmigungen durch die Umweltbehörde SEMARNAT.

Unterstützt wird das Projekt zudem von erfahrenen Fachleuten: Bryan Slusarchuk, Mitgründer von K92‑Mining, berät die Firma, während COO Dr. Chris Wilson, ehemals Exploration Manager bei Ivanhoe Mines, für die operative Umsetzung verantwortlich ist. Trotz dieser soliden Basis bewertet der Markt das Unternehmen mit einem praktisch null‑Punkt, obwohl die Marktkapitalisierung bei etwa 19 Millionen CAD liegt und ein Kassenbestand von rund 2,4 Millionen CAD vorhanden ist. Analysten sehen hier ein erhebliches Aufwärtspotenzial, sobald die Ressourcenschätzungen an die aktuellen Metallpreise angepasst werden.

Die aktuelle Deal‑Struktur mit Alamos Gold, bei der die ersten 5 Millionen US‑Dollar erst nach Erhalt der UVP‑Genehmigung fällig werden, reduziert das finanzielle Risiko weiter und bindet das Unternehmen nicht an erzwungene Aktienemissionen. Die Kombination aus günstiger Lage, niedrigen Entwicklungskosten, starkem Nachfragedruck bei Silber und Gold sowie einer klaren regulatorischen Perspektive macht Esperanza zu einem der spannendsten Micro‑Cap‑Projekte, das Anlegern sowohl Chancen als auch erhebliche Risiken bietet





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