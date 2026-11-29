Ein Espresso für 6,20 Euro sorgt an einer österreichischen Autobahnraststätte bei einer Ex-Gastronomin für Empörung. Der Betreiber rechtfertigt den Preis mit einer besonderen Premium-Mischung.

Ein Espresso für 6,20 Euro sorgt an einer österreichischen Autobahnraststätte bei einer Ex-Gastronomin für Empörung. Der Betreiber rechtfertigt den Preis mit einer besonderen Premium-Mischung.auf der Autobahn unterwegs und wollte in einer Landzeit-Autobahnraststätte in Kammern in der Steiermark eine Kaffeepause einlegen.

Allerdings sorgten die Preise für Entsetzen bei ihr. Für ihren kleinen Espresso zahlte sie 6,20 Euro.

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„Die sind ja wahnsinnig“, erklärte sie gegenüber „Heute“. Für einen großen Espresso hätte sie 8,20 Euro zahlen müssen.