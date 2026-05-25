Essen-Trainer: "Es ist ratsam, den Gegner von der ersten Sekunde so weit wie möglich von unserem Tor wegzuhalten und nicht passiv zu sein."

Der Essen-Trainer gibt Tipps zum Rückspiel gegen Fürth und spricht über den Fürth-Stürmer, der vier Gelbe Karten auf seinem Konto hat.

Durch das 1:0 im Relegations-Hinspiel haben sich die Essen er eine starke Ausgangsposition erarbeitet. Im Rückspiel am Dienstag in Fürth (20:30 Uhr/Sat.1 und Sky) genügt bereits ein Remis – und der Traum wird Realität.

Der Essen-Trainer auf BILD-Nachfrage: "Es ist ratsam, den Gegner von der ersten Sekunde so weit wie möglich von unserem Tor wegzuhalten und nicht passiv zu sein. Nicht einigeln – aus so einer Rolle kommt man nämlich häufig nicht mehr raus. Wir wissen, dass Fürth in einem Heimspiel in der Lage ist, noch besser und zielstrebiger zu spielen. Wir haben einen kleinen Vorsprung und es gilt, diesen zu verteidigen.

". Mit Voll-Attacke auf Sieg!bis auf einen spektakulären Fallrückzieher blass. Auch weil der Fürth-Stürmer vorsichtig sein musste, denn er hat vier Gelbe Karten auf seinem Konto. Bei einer weiteren Verwarnung hätte er das Rückspiel verpasst.

Bitter für RWE: In der 13. Minute hätte Futkeu nach einem Bodycheck gegen Ben Hüning (21) eben diese Gelbe Karte sehen MÜSSEN. Doch der schwache Schiri Daniel Schlager (36) beließ es bei einer Ermahnung.

Allerdings: Essen hatte danach noch genügend Zeit, um den Torschützenkönig so zu nerven, dass er die Verwarnung kassiert. Hüning: "Mich nervt, dass wir diese fünfte Gelbe nicht gezogen haben.

". Was Mut macht: Essens Kult-Verteidiger hatte Futkeu richtig gut im Griff, machte ein überragendes Spiel. Hüning selbstbewusst: "Das hat Bock gemacht. Ich weiß, dass er schon ein bisschen was kann, das hat er diese Saison nachgewiesen.

Ich hoffe, dass ich ihn Dienstag wieder ausschalten kann und freue mich schon auf dieses Duell.

". Noch in der Nacht zurück nach Essen fahren. Im Mannschaftsbus soll dann die Zweitliga-Party mit dem einen oder anderen Stopp an einer Burger-Bude gefeiert werden. Und wer weiß: Vielleicht wird das Team am frühen Mittwochmorgen als frisch gebackener Zweitligist dann ja sogar von vielen Essen-Fans empfangen.

Auf dem Kennedyplatz findet ein großes Public Viewing statt – und Durchhaltevermögen haben die RWE-Fans zweifellos …Essen braucht ein rot-weißes Wunder – und bekommt erst einmal ein blau-weißes: Denn Schiedsrichter in Fürth ist Robert Schröder (40) aus Hannover. Und der pfeift –kein Witz– für den Bezirksliga-Verein "SG Blaues Wunder". Für Schröder ist es eine Premiere: Noch nie leitete er ein Spiel der RWE-Profis.

Allerdings: Im Oktober 2008 pfiff er die Partie Rot-Weiss Essen gegen Arminia Bielefeld in der U17-Bundesliga. Die Partie endete mit einem 2:2-Unentschieden – dieses Ergebnis würde RWE auch sofort fürs Relegations-Rückspiel unterschreiben





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