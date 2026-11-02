Essensbestellung im Hochgeschwindigkeitszug China: Service direkt am Platz

In chinesischen Hochgeschwindigkeitszügen können Reisende Warmverpflegung direkt an ihren Platz bestellen. Der Service nutzt QR-Codes und Bahnhöfe für Lieferungen.

Passagiere auf chinesischen Hochgeschwindigkeitszügen können seit Jahren warme Mahlzeiten direkt an ihren Sitzplatz bestellen, ohne aufstehen zu müssen. Die Reisenden wählen ihre Gerichte für ankommende Bahnhöfe aus, woraufhin die Lieferung sofort an ihren Platz gebracht wird. Diese innovative Serviceleistung steht ausschließlich den schnellen Zuggattungen G-, D- und C zur Verfügung und hat das Reiseverhalten auf den Strecken signifikant verändert. Mit bis zu 16 Millionen Reisenden in Spitzenzeiten und Geschwindigkeiten von bis zu 350 km/h ist dies ein wichtiger Bestandteil des modernen Transportnetzwerks.

Entstehung und Ausbau des Lieferdienstes

Seit 2017 bietet die chinesische Eisenbahn diesen Komfort an, wobei der Service zunächst an 27 großen Bahnhöfen startete. Im Jahr 2018 wurde die Möglichkeit zur Bestellung bis maximal eine Stunde vor Ankunft ausgedehnt. Nach aktuellen Angaben der Bahn sind mittlerweile rund 90 Bahnhöfe in dieses System integriert. Für längere Fahrten war es bisher üblich, dass Fahrgäste Lunchboxen, Snacks oder Instantnudeln mitbrachten. Heißes Wasser war lediglich am Wagenende verfügbar, und im Speisewagen wurden vorgekochte Gerichte mit Fleisch und Gemüse aufgewärmt. Aus Sicherheitsgründen waren offenes Feuer oder Gas an Bord strikt verboten.

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Funktionweise der digitalen Bestellung

Die Abwicklung erfolgt modern und digital. Der Fahrgast scannt einen QR-Code mit Alipay oder WeChat, alternativ nutzt er die Bahn-App 12306. Dort wählt er die Zugnummer und den gewünschten Zwischenstopp aus, woraufhin Restaurants und Imbisse des Bahnhofs angezeigt werden. Nach der Angabe der Wagen- und Sitznummer wird die Bestellung bezahlt. Ein Kurier bringt das Essen zum Bahnsteig und übergibt es dem Zugpersonal, während der Zug nur für wenige Minuten hält. Die Mitarbeiter verteilen die Bestellung anschließend im Zug, sodass sie innerhalb von etwa zehn Minuten am Platz ist.

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Kosten und praktische Vorteile für Passagiere

Die Lieferung ist in den meisten Fällen kostenlos oder kostet maximal 8 Yuan, was etwa einem Euro entspricht. Selbst aussteigen sollten Passagiere nicht, da manche Stopps nur etwa zwei Minuten dauern. Im Vergleich dazu kostet die zweite Klasse auf der Strecke Shanghai nach Hangzhou etwa 73 Yuan, rund 9,80 Euro. Diese preiswerte und bequeme Option entlastet die engen Gänge und bietet eine hygienischere Alternative zu selbst mitgebrachten Lebensmitteln. Der Service integriert sich nahtlos in den Reiseprozess und verbessert die Zufriedenheit der Kunden erheblich.

Herausforderungen für internationale Reisende

Trotz der vielen Vorteile gibt es Hürden für ausländische Touristen. Manche Formulare verlangen eine chinesische Handynummer, was die Nutzung erschwert. Zudem funktionieren ausländische Kreditkarten nicht immer in den Bezahlungssystemen. Der Lieferdienst wird außerdem nicht in klassischen, langsameren Zügen angeboten. Dies schränkt die Verfügbarkeit für bestimmte Reisegruppen ein, bleibt aber ein hochmodernes Beispiel für die Digitalisierung des Schienenverkehrs in China. Die Integration lokaler Anbieter am Bahnhof sorgt für eine vielfältige Auswahl an Speisen.