Essgewohnheiten in Kindheit und Jugend mit späterer Intelligenz und Schulleistungen zusammenhängen

Eine umfassende Übersichtsarbeit wertete 73 Studien und zeigte, dass Ernährung in der Kindheit und Jugend möglicherweise wichtiger ist als lange gedacht, um späterer Intelligenz und Schulleistungen zu hängen. Die Studie zeigte, dass Kinder und Jugendliche, die in den ersten Lebensjahren mehr Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Milchprodukte bekamen, später bei Intelligenztests und in der Schule häufiger besser ab schnitten. Besonders auffällig: Die Effekte waren im ersten Lebensjahr am stärksten. Auch Eisenmangel im Säuglingsalter war in mehreren Studien noch Jahre später mit Nachteilen bei Aufmerksamkeit und Gedächtnis verbunden - selbst wenn er später behandelt wurde.

Eine umfassende Übersichtsarbeit wertete 73 Studie n. Die zentrale Frage: Hängen Essgewohnheiten in Kindheit und Jugend mit späterer Intelligenz und Schulleistungen zusammen? Die Ergebnisse legen nahe, dass Ernährung möglicherweise wichtiger sein könnte als lange gedacht.

Hayley A. Young von der Swansea University analysierte 48 Studien mit gezielter Ernährungsinterventionen und 25 Langzeitstudien - insgesamt 73 Studien. Jod, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, Cholin, Polyphenole, Multivitaminpräparate, Vollkornprodukte, Fisch, Walnüsse, die sogenannte Neue Nordische Diät (viel Fisch, Beeren, Vollkorn, Gemüse) und Schulfrühstücksprogramme. Die Studie zeigte, dass Kinder und Jugendliche, die in den ersten Lebensjahren mehr Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und Milchprodukte bekamen, später bei Intelligenztests und in der Schule häufiger besser ab schnitten.

Besonders auffällig: Die Effekte waren im ersten Lebensjahr am stärksten. Auch Eisenmangel im Säuglingsalter war in mehreren Studien noch Jahre später mit Nachteilen bei Aufmerksamkeit und Gedächtnis verbunden - selbst wenn er später behandelt wurde. Bei Jugendlichen ergab sich kein einheitliches Bild. Eisen- und Jodgaben zeigten vor allem dann Vorteile, wenn ein Mangel bestand.

Für Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, Cholin oder Multivitamine waren die Ergebnisse widersprüchlich. Die Autoren betonen: Die Analyse zeigt Zusammenhänge, aber keine Beweise für eine Ursache. Neben der Ernährung spielen auch Bildung, familiäres Umfeld und soziale Bedingungen eine Rolle.

Zudem wurde in der Forschung bisher meist der Pubertätsstatus ignoriert, der für die Gehirnentwicklung entscheidend ist. Die Auswertung gehört zu den bislang umfassendsten auf diesem Gebiet - macht aber auch deutlich, dass weitere hochwertige Studien nötig sind





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