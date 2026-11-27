Estavana Polman offenbart die tiefe Bindung zu Rafael van der Vaarts Sohn Damián. Die Handballerin spricht über Schwangerschaft, Medienstress und Familienleben in den Niederlanden.

Estavana Polman hat ihr Herz nicht nur an Rafael van der Vaart verloren, sondern auch eine enge Verbindung zu dessen Sohn Damián aufgebaut. Die 34-jährige ehemalige Handballnationalspielerin erklärt in einem aktuellen Interview, dass sie ihren Stiefsohn als Teil ihrer festen Familie ansieht. Die Beziehung ist geprägt von offener Kommunikation und gegenseitigem Respekt, was für Polman eine besondere Priorität hatte.

Offene Gespräche stärken die Bindung

Während der Aufzeichnung der Sendung "Boerderij van Dorst" sprach Estavana Polman bei Moderatorin Raven van Dorst offen über die Dynamik ihrer Patchwork-Familie. Polman betonte, dass Ehrlichkeit und direkte Gespräche die Grundlage ihrer Beziehung zu Damián bilden. Sie erklärte, dass sie von Anfang an klarstellte, wer sie ist und was sie möchte, um Missverständnisse zu vermeiden. Dies half, eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, die über die einer typischen Stiefmutter-Sohn-Beziehung hinausgeht.

Also read Haas bestätigt Oliver Bearman und Rafael Camara für die Formel-1-Saison 2027

Polman schilderte, dass sie sich anfangs vorsichtig verhielt, aber gleichzeitig sehr deutlich in ihren Absichten war. Das Ziel war es stets, dass Damián sich in der neuen familiären Konstellation wohl fühlt. Die ehemalige Sportlerin erklärte, dass das Glück ihres Stiefsohns eng mit dem allgemeinen Wohlbefinden der gesamten Familie verknüpft ist. Für Damián, der aktuell 20 Jahre alt ist, ist diese Harmonie von großer Bedeutung. Polmans Ansatz zeigt, dass Geduld und Klarheit entscheidend sind, um Barrieren in neuen Familienstrukturen abzubauen.

Liebe zu Sylvie Meis und Medienstress

Neben der Beziehung zu Damián schätzt Estavana Polman auch die Verbindung zu dessen Mutter Sylvie Meis. Die 48-jährige Ex-Fußballerin und Sportmoderatorin ist die leibliche Mutter von Damián. Polman erklärte in dem Interview, dass sie Sylvie Meis als Person liebt und respektiert. Diese positive Einstellung zur Co-Elternschaft trägt erheblich zur Stabilität des familiären Gefüges bei. Die gemeinsame Wertschätzung des Sohnes und Vaters schafft eine solide Grundlage für das Familienleben.

Advertisement

Advertisement

Das Leben an der Seite des berühmten Ex-Fußballers Rafael van der Vaart war jedoch nicht immer frei von Herausforderungen. Polman berichtete von erheblichen Schwierigkeiten mit der mangelnden Privatsphäre, insbesondere in Spanien. Dort begleiteten Paparazzi das Paar ständig und verwandelten alltägliche Momente in öffentliche Schaustücke. Der Medienrummel stellte eine massive Belastung dar, die die Anfänge ihrer Beziehung stark prägte und Tests für die Geduld und Ausdauer der jungen Partnerschaft bedeutete.

Intime Momente unter Beobachtung

Ein besonders drastisches Beispiel für den Verlust der Privatsphäre war ein romantisches Date am Strand in Spanien. Die frisch verliebten Partner ließen sich von der Umgebung und ihren Gefühlen mitreißen. Rafael van der Vaart legte seine Hand auf den Bauch von Estavana Polman. Dieser private Moment sollte wenige Tage später weltweite Schlagzeilen machen. Die intensive mediale Aufmerksamkeit zwang das Paar, Grenzen neu zu definieren und schützenswerte Räume von der Öffentlichkeit abzugrenzen.

Zwei Tage nach dem Strandbesuch erschien ein Foto auf der Titelseite einer Zeitung. Das Bild zeigte Van der Vaarts Hand, die sich in einem intimen Bereich von Polmans Kleidung befand. Die damalige Reaktion von Polman war eine Mischung aus Lachen und Erschütterung über die Grenzenlosigkeit der Medien. Dieser Vorfall verdeutlichte ihr eindringlich, wie wenig Kontrolle man als Partnerin einer Prominenzperson über die eigene Privatsphäre hat. Es war ein schmerzhafter, aber lehrreicher Moment in ihrer gemeinsamen Geschichte.

Neue Schwangerschaft und Zukunft in NL

Inzwischen haben sich Estavana Polman und Rafael van der Vaart in den Niederlanden eingerichtet. Das Paar hat seine Wurzeln in der Heimat von Van der Vaart vertieft und sucht dort Ruhe vor der Öffentlichkeit. Ein weiterer wichtiger Schritt in ihrer Beziehung ist die Erwartung des zweiten gemeinsamen Kindes. Die Vorfreude auf den Nachwuchs ist bei beiden groß. Dieser neue Lebensabschnitt markiert eine weitere Festigung ihrer Partnerschaft und erweitert die Familie um ein weiteres Mitglied.

Advertisement

Advertisement

Trotz der großen Freude über die Schwangerschaft bereitet dieser körperliche Zustand Estavana Polman aktuell auch Beschwerden. Die 34-Jährige leidet unter den typischen Unannehmlichkeiten einer Schwangerschaft. Dennoch strahlt sie Zufriedenheit aus. Sie fühlt sich bei Rafael, Damián und dem kommenden Baby angekommen. Die Kombination aus stabiler Partnerschaft, einer guten Beziehung zum Stiefsohn und der Erwartung eines gemeinsamen Kindes gibt ihr Sicherheit und Geborgenheit in ihrer jetzigen Lebensphase.