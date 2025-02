Esteban Ocon als Hoffnungsträger für Haas in der Formel 1

Nach dem Abschied von Nico Hülkenberg setzt Haas 2025 auf Esteban Ocon als Team-Leader. Komatsu, der neue Teamchef, sieht in Ocon den idealen Fahrer, um das Team nach vorne zu bringen und die Erfolge der letzten Saison fortzusetzen.

Der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg (37) hat 2024 bei Haas beeindruckende Leistungen gezeigt und den US-amerikanischen Rennstall fast auf den sechsten Platz im Konstrukteurs-Pokal gebracht. Kann Esteban Ocon diese Erfolge fortsetzen? Der US-amerikanische Formel-1-Team Haas hat in den letzten Jahren einige überraschende Veränderungen erlebt. Vor einigen Jahren setzte das Team mit Mick Schumacher und Nikita Mazepin auf junge Fahrer, was jedoch mit Enttäuschungen endete.

In der jüngeren Vergangenheit traten die erfahrenen GP-Veteranen Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen für das Team des Unternehmers Gene Haas an, fast sie hätten Haas 2024 auf den sechsten Platz im Konstrukteurs-Pokal führen lassen. Ein neuer Wind ist in das Team geweht, als Gene Haas die Entscheidung traf, den Vertrag mit dem langjährigen Teamchef Günther Steiner nicht zu verlängern und stattdessen die Verantwortung an den Japaner Ayao Komatsu zu übertragen. Haas plant einen weiteren Richtungswechsel: Der starke Hülkenberg wechselt zu Sauber/Audi, Kevin Magnussen fährt Langstrecke und bleibt dem Haas-Team aber verbunden. 2025 werden die Amerikaner mit Ferrari-Zögling Oliver Bearman und dem GP-Sieger Esteban Ocon, der fünf Jahre bei Renault und Alpine aktiv war, antreten. Der 49-jährige Komatsu erklärt über den 28-jährigen Ocon: «Ich wollte einen Team-Leader, der jung ist, aber gleichzeitig bereits Erfahrungen hat. Esteban ist erst 28 Jahre alt, aber er stand bereits mehrfach auf dem Siegerpodest, hat einen Grand Prix gewonnen und kennt die Welt des Motorsports durch und durch. Er zeigt großen Erfolgsdrang, ist aber gleichzeitig eine bekannte und zuverlässige Größe.» «Entschlossenheit und Arbeitsmoral waren für mich wichtige Auswahlkriterien, da wir ein kleines Team sind. Wir haben noch viele Bereiche, in denen es an Prozessen und Methoden mangelt.» Komatsu zieht Parallelen zwischen Ocon und Hülkenberg: «Nico hat neben seiner außergewöhnlichen Geschwindigkeit am Steuer hervorragende Leistungen erbracht, indem er sich intensiv in die Diskussionen über das Auto einbrachte und damit die Entwicklungsrichtung prägte. Ich wollte wieder jemanden, der so aktiv ist und nicht einfach nur am Rennwochenende erscheint und sich ins Auto setzt oder uns höflich darum bittet, an einer Simulator-Sitzung teilzunehmen.Nein, ich wollte jemanden mit einem starken inneren Antrieb, einen Fahrer, der vom Gedanken beseelt ist, sich ständig zu verbessern und das Team nach vorne zu bringen. Und Esteban ist genau dieser Typ von Fahrer.» Die Formel 1, die Königsklasse des Automobilsports, boomt, auch dank der wachsenden Zahl von Fans aus der Generation Netflix. Doch am Horizont zeichnen sich erste dunkle Wolken ab, und dies aus ganz unterschiedlichen Gründen.





