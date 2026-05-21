Esteban Ocon könnte beim Haas-Team vor dem Aus stehen: Leistungen nach Oliver Bearman

Der Franzose Superstar-Rennfahrer Esteban Ocon (29) könnte bereits beim Haas-Team vor dem Aus stehen, da seine Leistungen im Vergleich zu Oliver Bearman (21), dem Jungpiloten, zu schwach sind. Teamchef Ayao Komatsu hat bereits vor der Saison angemahnt, dass Esteban Ocon "mehr kommen" müsse.

Vier Rennen sind in der laufenden Formel-1 -Saison gefahren, und es könnte für Esteban Ocon schon bald vorbei sein. Das Franzose soll beim Haas-Team vor dem Aus stehen.

Der Grund: Seine Leistungen sind im Vergleich zu Jungpilot Oliver Bearman zu schwach. Teamchef Ayao Komatsu hatte schon vor der Saison angemahnt, dass von Ocon "mehr kommen" müsse. Bisher kam aber nichts. Daher soll sich der US-Rennstall bereits mit Alternativen befassen. Ob Ocon bis Saisonende noch die Chance bekommt, ist völlig offen





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